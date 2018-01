Ducká:Vymáhanie pokút za diaľničné známky nie je iba slovenský problém

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 31. januára (TASR) – Nie je pravda, že zahraničným vodičom na Slovensku nehrozia pokuty za jazdu po diaľniciach bez platnej známky. Rovnako ako slovenskí vodiči napríklad v Rakúsku alebo Česku sú aj zahraniční vodiči pokutovaní na Slovensku, teda priamo na mieste. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Karolína Ducká ako reakciu na stredajšie vyjadrenie podpredsedu KDH Pavla Zajaca, že ministerstvo dopravy posiela približne 40.000 pokút ročne slovenským majiteľom vozidiel za neplatnú technickú a emisnú kontrolu, no od zahraničných vodičov pokutu za nezakúpenie diaľničnej známky vymáhať nevie.priblížila Ducká s tým, že o pomoc pri riešení tohto problému požiadali aj europoslanca Józsefa Nagya (Most-Híd).povedala.Ducká tvrdí, že ak by to opoziční politici mysleli úprimne a nešlo by iba o vytĺkanie politického kapitálu, rovnako by apelovali na svojich europoslancov, ktorí majú také isté možnosti ako Nagy.uzavrela Ducká.