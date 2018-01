Duda: Inštitúcie EÚ sú spoluzodpovedné za rozčarovanie z integrácie

Na snímke poľský prezident Andrzej Duda. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 12. januára (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda pripísal inštitúciám Európskej únie časť zodpovednosti za sklamanie z integrácie. Na štvrtkovom prijatí zahraničných veľvyslancov vo varšavskom prezidentskom paláci ich súčasne vyzval, aby venovali viac pozornosti potrebám členských krajín, informovala agentúra AP.Duda poukázal na brexit a nedávne voľby v niektorých západoeurópskych krajinách, v ktorých získali euroskeptici značnú podporu. Označil to za výsledok toho, že inštitúcie EÚ sú hluché voči potrebám 28 členských štátov.povedal Duda.Poľský prezident dodal, že inštitúcie EÚ by mali uskutočňovať vôľu členských štátov.citovala ho AP.Varšava sa dostala do bezprecedentného konfliktu s lídrami EÚ, podľa ktorých súčasná súdna reforma v Poľsku odporuje základným hodnotám Únie. Európska komisia preto iniciovala voči Poľsku konanie na základe článku 7 Zmluvy o EÚ, ktoré by v krajnom prípade mohlo viesť k zbaveniu krajiny hlasovacích práv v Rade EÚ.vyhlásil Duda.