Duda: Poľsko chce podpísať dlhodobú zmluvu na dodávky amerického LNG

Poľský prezident Andrzej Duda (vpravo) počas spoločnej tlačovej konferencie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom po ich stretnutí vo Varšave 6. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 6. júla (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda dnes vyjadril nádej, že jeho krajina onedlho podpíše dlhodobú zmluvu na dodávky amerického skvapalneného plynu (LNG).Duda to vyhlásil na spoločnej tlačovej konferencii s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Varšave. Ten odpovedal, že USA môžu zmluvu podpísať hoci aj v priebehu 15 minút.Trump prišiel do Varšavy na summit prezidentov dvanástich krajín Iniciatívy troch morí (Baltské, Jadranské a Čierne more). Slovensko na podujatí zastupuje prezident Andrej Kiska. Okrem Slovenska, Poľska a Chorvátska k iniciatíve patrí aj Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko a Slovinsko.povedal Trump, ktorý vyzdvihol dôležitosť diverzifikácie energetických dodávok pre európske krajiny.poznamenal a vyjadril podporu iniciatíve Trojmoria, ktoré si dáva za cieľ najmä rozvoj infraštruktúry a energetickej spolupráce.Poľsko pred mesiacom dostalo prvú dodávku skvapalneného plynu od dodávateľa z USA. Za týmto účelom vybudovalo terminál v meste Swinoujscie na pobreží Baltského mora, kam by malo dovážať skvapalnený plyn prostredníctvom tankerov.