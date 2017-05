Duda: Poľsko je pripravené pomôcť utečencom z Blízkeho východu

Na snímke poľský prezident Andrzej Duda reční na medzinárodnej bezpečnostnej konferencii GLOBSEC 2017 Bratislava Forum, 26. mája 2017 v Bratislave. Na snímke poľský prezident Andrzej Duda reční na medzinárodnej bezpečnostnej konferencii GLOBSEC 2017 Bratislava Forum, 26. mája 2017 v Bratislave. Foto: TASR – Jakub Kotian Foto: TASR – Jakub Kotian

Bratislava 26. mája (TASR) – Poľsko je pripravené v prípade potreby pomôcť a zabezpečiť bezpečnosť pre tých, ktorí sú pre konflikty na Blízkom východe nútení opustiť svoje domovy. Povedal to dnes poľský prezident Andrzej na tlačovej konferencii na bezpečnostnej konferencii GLOBSEC 2017, ktorá sa koná v Bratislave.uviedol poľský prezident v reakcii na novinársku otázku, ako sa poľská vláda stavia k utečencom a budovaniu humanitárnych koridorov.Duda vo svojom prejave na konferencii ďalej konštatoval, že Poľsko si želá, ". Úlohu strednej Európy vidí v obhajovaní "politiky otvorených dverí".Na tlačovej konferencii Duda deklaroval pripravenosť Poľska", resp. nasadiť svojich vojakov do misií NATO. Poľskí vojaci sú už teraz dôležitým prvkom lotyšskej skupiny a neskôr v júli majú byť nasadení do Rumunska, kde sa zúčastnia na cvičeniach a posilnili miestnu obrannú skupinu aliancie. Poľsko je podľa prezidenta tiež pripravené zintenzívniť svoje aktivity v oblastiach, kde už sú poľskí vojaci nasadení, konkrétne v Afganistane a Iraku.Duda hovoril aj o záveroch summitu NATO v Bruseli, kde členské štáty okrem iného odsúhlasili, že aliancia sa pripojí k medzinárodnej koalícii bojujúcej proti takzvanému Islamskému štátu (IS) a zároveň potvrdili, že budú zvyšovať výdavky na obranu. Poľsko podľa jeho slov s týmto krokom súhlasí a vníma ho ako "" pre Európu. Duda ďalej uviedol, že Severoatlantická aliancia evidentne" a odpovedá na existujúce hrozby.Bezpečnostná konferencia GLOBSEC 2017 Bratislava Forum potrvá do nedele. Zúčastní sa na ňom najviac účastníkov v jeho doterajšom priebehu - 1300 zo 70 krajín, pričom podiel žien a mužov je 40 k 60 percentám. Na konferencii bude 28 panelových diskusií a vystúpi 150 rečníkov.Hlavnou témou konferencie je Adaptácia na budúcnosť, respektíve v budúcnosti (Adapting (to) the Future). Tematicky je rozdelená na štyri kľúčové oblasti – štvrtú priemyselnú revolúciu, globálne zmeny a trendy; či je demokracia schopná prežiť informačnú revolúciu; budúcnosť Západu a západných inštitúcií a globalizácia verzus protekcionizmus.