Duda premiérový gól v Nemecku dlho neoslavoval, s Pekárikom je už doma

Na snímke slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda rozdáva podpisy na zraze pred záverečným dvojzápasom kvalifikácie MS 2018 v Škótsku a doma s Maltou 2. októbra 2017 v Šamoríne. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šamorín 2. októbra (TASR) - Slovenský futbalista Ondrej Duda nestihol osláviť svoj premiérový gól v najvyššej nemeckej súťaži. Už pár hodín po nedeľňajšom zásahu za Herthu Berlín do siete Bayernu Mníchov (2:2) totiž s krajanom a spoluhráčom Petrom Pekaríkom zamierili na Slovensko a v pondelok sa hlásili koučovi národnému tímu Jánovi Kozákovi na tréningu pred záverečným dvojzápasom kvalifikácie MS 2018 v Škótsku (5. októbra) a s Maltou (8. októbra).uviedol Duda v Šamoríne, kde sa pripravuje už takmer kompletný nominovaný káder. Ešte na Erika Saba čakajú povinnosti v izraelskom Beitare Jeruzalem. Dvojica z hlavného mesta Nemecka mohla pricestovať v pozitívnom rozpoložení po cennej remíze s úradujúcim šampiónom, ktorú Hertha vydolovala z manka 0:2.pokračoval Duda.Ten si po náročnom štarte do nemeckého angažmánu vybojoval miesto v základnej zostave maďarského kouča Herthy Pála Dárdaia:A na príležitosť bude čakať aj v jesennom finále bojov o budúcoročný svetový šampionát v Rusku.dodal Duda.Pekarík na rozdiel od neho nezasiahol do stretnutia s Bayernom, presedel ho na lavičke náhradníkov. Skúsenejšieho zo slovenského dua v Berlíne zasiahla rotácia, ktorá panuje v mužstvepovedal Pekarík. Dudova kariéra v Herthe je momentálne v rozlete a klub má záujem o pokračovanie spolupráce aj s Pekaríkom:Obranca čakal na svoj prvý bundesligový gól do 151. vystúpenia a mladšiemu krajanovi prial, aby mu to netrvalo tak dlho.uzavrel Pekarík.