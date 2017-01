Na snímke slovenský futbalista Ondrej Duda. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Berlín 21. januára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda začal s individuálnym tréningom. Dvadsaťdvaročného útočníka trápia od letného príchodu do Herthy Berlín zdravotné problémy, za nemecký klub nastúpil zatiaľ len v jedinom prípravnom zápase vlani v júli.Duda, za ktorého Hertha zaplatila Legii Varšava štyri milióny eur a podpísala s ním zmluvu do roku 2021, trénuje individuálne s kondičným trénerom Hendrikom Viethom.povedal tréner Herthy Pál Dárdai. V prípade, že nenastanú komplikácie, by sa slovenský reprezentant mohol pripojiť k tímu v závere januára.Duda má od príchodu do hlavného mesta Nemecka problémy s kolenom. Neúspešne vyskúšal niekoľko typov liečby, napokon sa v decembri v berlínskej nemocnici Martina Luthera podrobil operačnému zákroku.