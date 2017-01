Dudáš s tvrdšou strelou ako v KHL: Ešte tak korčuľovať ako oni

Na snímke vľavo Martin Dudáš. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Poprad 30. januára (TASR) - Zápas hviezd hokejovej Tipsport ligy priniesol viacero noviniek, no niečo zostalo rovnaké ako vlani v Nitre. Košický obranca Martin Dudáš obhájil pozíciu hráča s najtvrdšou strelou. Najtvrdší z jeho pokusov mal rýchlosť 167,97 km/hod, čo je viac než dosiahli najlepší hráči v tohtoročných zápasoch hviezd NHL i KHL.Dudáš nepatrí k hráčom, ktorí by sa vyžívali v pozápasových rozhovoroch. Robustný zadák HC Košice má na starosti najmä dôslednú defenzívu, takže jeho meno nesvieti medzi strelcami príliš často. Aj pri svojej druhej účasti v Zápase hviezd najvyššej slovenskej súťaže však potvrdil, že jeho rana môže byť nebezpečná. Výkonom 167,79 prekonal tohtoročný výsledok Igora Ožiganova zo zápasu hviezd KHL (159,78) i obrancu Montrealu Sheu Webera (165,44 ).zareagoval Dudáš v dobrej nálade na poznámku, že strieľa tvrdšie než v Kontinentálnej hokejovej lige.Urastený zadák pre TASR uviedol, že mu víťazná strela "sadla" ideálne.priznal. Martin Dudáš patril k hŕstke hráčov, ktorá sa zúčastnila na Zápase hviezd aj v roku 2016. Aj preto mohol objektívne porovnať rozdiely medzi stretnutiami v Nitre a v Poprade.poznamenal Martin Dudáš.Po zápase sa tešil nielen z úspešnej obhajoby najtvrdšej strely, ale aj z víťazstva v exhibičnom zápase. S jeho tímom to pritom vôbec nevyzeralo dobre, "Šatanovci" však tretiu tretinu vyhrali rozdielom štyroch gólov a napokon mali viac šťastia aj v samostatných nájazdoch.dodal Dudáš v dobrej nálade.