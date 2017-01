Dudince vypísali súťaž na monument,ktorý bude vítať návštevníkov mesta

Na ilustračnej foto kúpele Dudince. Foto: TASR - Jozef Poliak Foto: TASR - Jozef Poliak

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dudince 16. januára (TASR) - Architektonicko-výtvarnú súťaž na monument, ktorý bude vítať návštevníkov kúpeľov Dudince pri vstupe do mesta, vyhlásila v týchto dňoch Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Dudince.Snahou vyhlasovateľa je upraviť a skrášliť vstup do mesta a vytvoriť dielo, ktoré jasne poukáže na charakter a význam Dudiniec, píše sa v súťažných podmienkach.Monument by mal byť situovaný do tesnej blízkosti cesty E77 medzinárodného významu, vedúcej do Budapešti. Vyhlasovateľ má záujem v čo najväčšej miere spropagovať a poukázať prostredníctvom monumentu na to, že ide o významné kúpeľné mesto a aj takouto formou zvýšiť povedomie o ňom. Predpokladané náklady na dokumentáciu a realizáciu stavby sú 17.000 eur.Termín na vyžiadanie súťažných podmienok a podkladov je do 14. februára 2017 do 15.00 h. Bližšie informácie sú na stránke mesta. Lehota na odovzdanie súťažných návrhov je do 21. februára 2017 do 15.00 h. Prvé tri návrhy budú aj finančne ocenené.