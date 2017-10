Dukla Trenčín porazila aj Liptovský Mikuláš, Valent s čistým kontom

Na snímke hokejisti Trenčína Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Trenčín 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Góly: 14. Varga (Sojčík, Ölvecký), 60. Ölvecký. Rozhodovali: Lauff, Orolin – Bogdaň, Korba, vylúčení: 2:2, presilovky: 0:0, oslabenia 0:0, 950 divákov.



Zostavy:



MHK 32 Liptovský Mikuláš: Košarišťan – Tabaček, Kuráli, Bača, Nádašdi, Pacalaj, Uhrík, Moravčík, Devečka – Kriška, Paukovček, Spilar – Piatka, Langhammer, Števuliak – Uram, M. Sukeľ, Rapáč – Laco, Lištiak, J. Sukeľ



HK Dukla Trenčín: Valent – Romančík, Starosta, Cebák, Frühauf, Holenda, Bohunický, Špankovič, Themár – Bezúch, Ölvecký, Radivojevič – Varga, Bulík, Sojčík – Gašparovič, Dlouhý, Mikula – Hudec, Pardavý, Švec



Hlasy po zápase:



Pavol Paukovček, tréner Liptovského Mikuláša: "Myslím, že sme podali veľmi dobrý výkon proti lídrovi. Žiaľ, bez gólu sa nedá vyhrať. Trošku nám chýbalo aj to šťastie, pretože sme mali aj šance, len chlapcom to tam nevedelo padnúť."



Peter Oremus, tréner Trenčína: "My sme sa na zápas svedomito pripravili. Dnes rozhodol náš kolektívny výkon podporený brankárom Valentom. Toto víťazstvo si nesmierne ceníme."

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Mikuláš 8. októbra (TASR) - Liptáci privítali na svojom ľade lídra tabuľky z Trenčína. Obidva tímy začali aktívne, prvé šance v zápase však mali hostia. Najskôr v 5. minúte pálil tvrdo od modrej Starosta, o dve minúty neskôr Bulíkovu strelu zlikvidoval Košarišťan. Na opačnej strane to skúšal Tabaček, ale proti Valentovi neuspel. V 14. minúte sa Trenčania dostali do rýchleho protiútoku, na konci ktorého poslal Duklu do vedenia presnou strelou Varga. Domáci mohli zápas vyrovnať pár sekúnd pred koncom prvej tretiny, lenže Piatka na hosťujúceho brankára nevyzrel.Druhú tretinu začali lepšie domáci. V 23. minúte to skúšal Langhammer, o pár sekúnd aj J. Sukeľ, ale proti ich zakončeniam bol brankár Valent. Dukla naopak pohrozila v 25. minúte. Po prihrávke Radivojeviča sa ocitol pred mikulášskym brankárom Bezúch, lenže Košarišťan reflexívne zasiahol. Zverenci Pavla Paukovčeka si síce vytvárali viaceré dobré príležitosti, ale hostí podržal dobre chytajúci Valent, ktorý aj v 32. minúte schoval v lapačke tvrdú strelu Kuraliho. Desať sekúnd pred koncom druhej tretiny mal gól na hokejke Števuliak, ibaže Valenta neprekonal.V tretej tretine domáci zatlačili viackrát súpera, ale stále sa trápili v koncovke. V 44. minúte našiel Bača presnou prihrávkou Spilara, s jeho strelou si však Valent poradil. Tlak domáci stupňovali aj v ďalšom priebehu tretej tretiny. V 52. minúte to skúšal Nádašdi, ale ani on skóre nezmenil. Záverečnú dvojminútovku tretieho dejstva odohrali domáci v šestici bez brankára. V 59. minúte tečoval puk pred Valentom Rapáč, ale jeho pokus skončil tesne vedľa. Trinásť sekúnd pred koncom vyhrala Dukla buly, po ktorom poslal puk do prázdnej brány Ölvecký.