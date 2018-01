Duleba: Do volieb 2019 vláda na Ukrajine nepadne

Na archívnej snímke riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) Alexander Duleba. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. januára (TASR) – Súčasná politická situácia na Ukrajine je stabilná, avšak po parlamentných voľbách v roku 2019 nie je isté, či sa to bude dať zopakovať. V rozhovore pre TASR to uviedol riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) Alexander Duleba.konštatoval analytik a dodal, že pre ukrajinskú politiku to signalizujeDuleba je presvedčený, že do volieb v roku 2019 síce vláda na Ukrajine nepadne, ale po nich bude musieť dôjsť k inému zloženiu koalície a je otázne, či nová vláda bude schopná pokračovať v prebiehajúcich reformách.Akákoľvek vláda, ktorá by však odmietala pokračovať v reformách, by podľa analytika spôsobila finančnú krízu.povedal Duleba.objasnil Duleba a spresnil:uzavrel Duleba.