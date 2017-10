DULEBA: V Európe sú dve energetické identity, potrebná je komunikácia

Na snímke riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) Alexander Duleba. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jasná 12. októbra (TASR) – V Európe existujú dve energetické identity, jedna v západnej Európe, druhá v našom regióne. Zemný plyn má štandardné stabilné miesto v tzv. energetickom mixe, ale jeho perspektíva sa bude zužovať. Na konferencii Energofórum to dnes v panelovej diskusii Pozícia zemného plynu v energetickom mixe povedal riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) Alexander Duleba.vysvetlil Duleba s tým, že v západnej Európe ide o deti bývalých hippies, ktoré sa narodili v druhej polovici 60. a v prvej polovici 70. rokov.dodal Duleba.Pripomenul, že všetky vplyvné zelené strany vznikli v západnej Európe, a čo sa im podarilo za posledných 30 rokov, je vidno najmä na osude jadrovej energetiky a na rozhodnutí Nemecka ohľadne využívania jadra. "Až 80 % občanov Nemecka si myslí, že jadro je zlé a je ho potrebné odstrániť. Keď Merkelová zistila, že väčšina verejnej mienky je za odstavenia jadra, nešla do konfliktu s verejnou mienkou, ako v prípade migračnej politiky či politiky voči Ukrajine, myslí si riaditeľ SFPA.skonštatoval.Okrem ideologického odmietania fosílnych palív Duleba poukázal aj na reálne klesajúcu spotrebu zemného plynu. Napríklad Ukrajina v roku 1991 spotrebovala 118 miliárd kubíkov plynu, minulý rok len 33 miliárd, čo predstavuje viac ako sedemnásobný prepad za 25 rokov.Spotreba podľa neho stagnuje alebo mierne klesá aj na Slovensku, napriek hospodárskemu rastu.podotkol a dodal, že s nástupom energeticky aktívnych budov očakáva v horizonte 10-15 rokov aj zníženie spotreby plynu na vykurovanie. Využívanie CNG plynu v mobilite nepovažuje za reálnu konkurenciu elektromobilom.Na záver Duleba vyjadril názor, že v rámci Európskej únie je potrebná vzájomná komunikácia v rámci energetickej politiky a lepšie pochopenie argumentov názorových oponentov hoci to nie je len o racionálnych riešeniach a delenie Európy na dve odlišné energetické identity má hlbšie korene.