Duma schválila návrh o povinnej prísahe žiadateľov o ruské občianstvo

Moskva 19. júla (TASR) - Ruská Štátna duma schválila dnes v treťom a zároveň poslednom čítaní návrh zákona, ktorý podmieňuje získanie ruského občianstva prísahou.Zmeny budú zavedené do článku 11 "O občianstve Ruskej federácie". Prísaha bude povinná pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili vek 18 rokov a chcú sa stať ruskými občanmi, informovala agentúra TASS.uvádza sa texte prísahy.Novela zákona taktiež odstraňuje prekážky pre Ukrajincov, ktorí chcú získať ruské občianstvo. Nebudú musieť predložiť ruským úradom potvrdzujúce dokumenty o zrieknutí sa ukrajinského občianstva. Podľa navrhovateľov novely totiž nie je možné získať od ukrajinských orgánov dokument potvrdzujúci zrieknutie sa občianstva.Zákon zároveň stanovuje podmienky na zrušenie rozhodnutia o udelení občianstva ľuďom odsúdeným za terorizmus a extrémizmus.Ak by prijatie občianstva bolo zamerané proti ústavnému poriadku Ruska a jednotlivec by porušil povinnosť dodržiavať ruské zákony spáchaním trestného činu súvisiaceho s terorizmom alebo extrémistom, bude sa to interpretovať ako predloženie falošných skutočností. Rozhodnutie súdu v prípade uvedených trestných činov bude dôvodom pre zrušenie rozhodnutia o udelení občianstva.Zoznam trestných činov, ktoré vedú k zrušeniu rozhodnutia o udelení ruského občianstva, je rozsiahly a podľa navrhovateľov novely má za cieľ rozšíriť možnosti preventívnych aktivít zo strany orgánov činných v trestnom konaní v boji proti teroristickým hrozbám.Ak návrh schváli aj horná komora parlamentu - Rada federácie - a podpíše ho prezident Vladimir Putin, stane sa zákonom, ktorý začne platiť od 1. septembra 2017.