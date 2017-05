Dumoulin si upevnil pozíciu lídra, vyhral aj 14. etapu Gira

Holandský cyklista Tom Dumoulin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky:



1. Tom Dumoulin (Hol./Sunweb) 3:02:34, 2. Ilnur Zakarin (Rus./ Kaťuša) +3 s, 3. Mikel Landa (Šp./Sky) +9, 4. Nairo Quintana (Kol./Movistar) +14, 5. Thibaut Pinot (Fr./FDJ) +35, 6. Adam Yates (V. Brit./Orica Orica) +41, 7. Vincenzo Nibali (Tal./Bahrain Merida), 8. Franco Pellizotti (Tal./Bahrain Merida) obaja +43, 9. Steven Kruijswijk (Hol./LottoNL), 10. Tanel Kangert (Est./Astana) obaja +46



Celkové poradie:



1. Dumoulin 59:31:17, 2. Quintana +2:23, 3. Pinot +3:25, 4. Nibali +3:40, 5. Zakarin +4:24, 6. Bauke Mollema (Hol./Trek) +4:32, 7. Kangert +4:55, 8. Domenico Pozzovivo (Tal./AG2R) +4:59, 9. Bob Jungels (Hol./Quickstep) +5:28, 10. Andrey Amador (CRC/Movistar) +5:36

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Oropa 20. mája (TASR) - Holandský cyklista Tom Dumoulin sa stal víťazom kopcovitej 14. etapy pretekov Giro d'Italia z Castellanie do Oropy dlhej 131 km. Jazdec tímu Sunweb triumfoval o tri sekundy pred Rusom Ilnur Zakarinom a upevnil si post lídra celkového poradia. Tretí skončil so stratou piatich sekúnd Španiel Mikel Landa.Domoulin má pred favorizovaným Kolumbijčanom Nairom Quintanom náskok 2:47 min. Vrchársky špecialista štyri kilometre pred cieľom nasadil k úniku, Dumoulin, Zakarin i Landa ho však včas zachytili. Holanďan mal v závere najviac síl, Quintana skončil štvrtý so 14-sekundovou stratou.Nemec André Greipel podľa očakávania nenastúpil na štart sobotňajšej etapy. Špičkový šprintér z tímu Lotto-Soudal nechce plytvať silami v náročných horských etapách a už sa bude pripravovať na Tour de France, ktorá štartuje 1. júla. Greipel vyhral na 100. ročníku Gira druhú etapu a jeden deň tak obliekal aj ružový dres lídra celkovej klasifikácie.