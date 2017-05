Dumoulin vyhral Giro d'Italia, dokázal to ako prvý Holanďan

Holandský cyklista Tom Dumoulin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 28. mája (TASR) - Holandský cyklista Tom Dumoulin dosiahol celkové prvenstvo na jubilejnom 100. ročníku etapových pretekov Giro d'Italia. Do ružového dresu sa opäť obliekol v nedeľňajšej záverečnej 21. etape, ktorou bola časovka na 29,3 kilometra z motoristického okruhu Monza do centra Milána.Dvadsaťšesťročný Dumoulin, ktorý prišiel o post lídra v 19. etape, vyrazil zo štvrtého miesta priebežného poradia s odstupom 53 sekúnd na vedúceho Kolumbijčana Naira Quintanu. Potvrdil úlohu najlepšieho časovkára spomedzi všetkých adeptov na celkovú klasifikáciu a obsadil druhú priečku s 15-sekundovým mankom na víťazného krajana Josa van Emdena.Člen tímu Sunweb sa stal prvým Holanďanom, ktorý triumfoval na Gire. Výrazne najúspešnejší sú domáci pretekári so 69 víťazstvami.povedal Dumoulin bezprostedne po svojom životnom úspechu.