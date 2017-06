Dunajská Streda odštartovala letnú prípravu, kouč Rossi: Je to výzva

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Program letnej prípravy:



22. júna: štart prípravy

27. jún – 2. júl: sústredenie v Rakúsku

1. júla: Salzburg – DAC

5. júla: Austria Viedeň – DAC

8. júla: DAC – Bielsko-Biala (Vrakúň)

15. júla: DAC – Zlín



Hráči na prvom tréningu: Slávik, Száraz – Kwin, Kocsis, Ljubičič, Živkovič, Kosorin, Aluku, Ľupták, Smon Pambou, Vida, Mervó, Pačinda, Špiriak, Domonkos, Bajič, Divkovič, Mészáros, Moďoroši, Pagáč, Sandal, Šimko

Chýbali: Macej, Huk, Šatka, Šafranko, Davis – reprezentačné povinnosti, Kontár, Almási – zranenie



Príchody: Macej (Michalovce), Špiriak, Domonkos, Bajič, Divkovič, Šimko, Moďoroši (všetci DAC U19), Pagáč, Šandal (obaja DAC B)

Odchody: Černák (skúška v Tatrane Prešov), Tofiloski, Németh, Michalík, Sarr, Brašeň, Štepanovský

Dunajská Streda 22. júna (TASR) - Futbalisti DAC Dunajská Streda odštartovali vo štvrtok letnú prípravu na novú sezónu ako poslední zo všetkých tímov Fortuna ligy. Najväčšia zmena u žlto-modrých nastala na poste trénera, keď Csabu Lászlóa nahradil Talian Marco Rossi.povedal Rossi.Päťdesiatdvaročný Rossi v nedávno skončenom ročníku priviedol v Maďarsku k majstrovskému titulu Honvéd Budapešť. "Dokončil som prácu v Honvéde, vyhrali sme titul. To už je minulosť a teraz by som chcel urobiť niečo aj pre DAC. Nie som Mourinho, ani Mancini. Som normálny človek, normálny tréner, ktorý sa spoľahne na kvalitu svojich hráčov. Máme dobrý základ, ktorú tu nechal predchádzajúci tréner. Nemáme veľa času, o mesiac tu máme ligu."Otázka zmien v kádri ešte nie je definitívne vyriešená. Mužstvo zatiaľ posilnil brankár Macej z Michaloviec, šiesti hráči sa pripojili z devätnástky a dvaja z B-tímu.dodal Rossi. Jeho asistentmi budú Branislav Fodrek i Taliani Cosimo Inguscio a Giovanni Costantino. Trénerom brankárov bude Martin Raška, kondičným trénerom Csaba Gábriš. V úlohe vedúceho mužstva sa predstaví Karol Pecze mladší.Dunajská Streda začne prípravu v domácich podmienkach, od 27. júla sa presunie na sústredenie do Rakúska. V pláne sú zatiaľ štyri prípravné zápasy, mužstvo preverí aj rakúsky majster Salzburg. Generálkou na novú sezónu bude duel proti českému Zlínu.