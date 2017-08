Dunajská Streda porazila úradujúceho majstra MŠK Žilina

Hráči Dunajskej Stredy, archívna snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Fortuna liga - 5. kolo:



FC DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK Žilina 4:2 (1:0)



Góly: 15. Pačinda, 48. Kalmár, 64. Ljubičič, 90. Divkovič - 66. Otubanjo, 78. Mráz. Rozhodovali: Kružliak – Hancko, Ochotnický, ŽK: Čmelík, Kontár - Hancko, 7139 divákov.



zostavy a striedania:



DAC Dun. Streda: Macej - Živkovič, Huk, Šatka, Davis - Ljubičič - Vida, Kalmár (68. Kontár), Simon, Čmelík (62. Koštrna) - Pačinda (83. Divkovič)



Žilina: Holec - Chvátal (54. Otubanjo), Kaša, Hancko (46. Vavro), Mazáň - Káčer, Diaz, Škvarka - Špalek, Mráz, Jankauskas (63. Jankauskas)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dunajská Streda 20. augusta (TASR) - V nedeľňajšom záverečnom súboji 5. kola futbalovej Fortuna ligy 2017/2018 zvíťazila Dunajská Streda nad úradujúcim majstrom MŠK Žilina 4:2.Dunajská Streda privítala úradujúceho majstra už bez útočníka Pavla Šafranka, ktorý v sobotu prestúpil do dánskeho Aalborgu. Jeho miesto na hrote zaujal Erik Pačinda. Domáci začali s veľkým nasadením, v 8. minúte musel Holec parádne zakročiť, aby zneškodnil Ljubičičovu strelu. Úvodná aktívna snaha domácim sa vyplatila, po krásnej akcií poslal center pred bránu Vida a hlavou Pačinda otvoril skóre zápasu – 1:0. V 20. minúte už mohlo byť domáce vedenie dvojgólové, po rohu Pačindu hlavičkoval tesne nad bránu Kalmár. O päť minút mal vyrovnávajúci gól na kopačke Škvarka, ale jeho strelu brankár Macej výborne chytil. V 32. minúte bola v akcii dvojica Pačinda - Kalmár, ktorí predviedli vynikajúci útok, na konci strela Kalmára z pravej strany minula Holecovu bránu len o centimetre. V 38. minúte pohrozil Čmelík, v 43. minúte strela Pačindu po nájazde Pačindu bola slabá.Krátko po zmene strán pridal DAC druhý. V 47. minúte Davisovu strelu ešte Holec vyrazil, ale Kalmár loptu poslal do siete a otvoril si strelecký účet v novom klube – 2:0. Domáci ani po druhom góle nepoľavili, neustále ohrozovali Holecovu bránu. V 64. minúte už svietil na svetelnej tabuli stav 3:0, peknou strelou sa prezentoval kapitán Dunajskej Stredy Marin Ljubičič. O tri minúty sa hosťom podarilo znížiť, z ľavej strany prihral pred bránu Polievka a Otubanjo loptu poslal do siete – 3:1. Po strelenom góle Žilinčania ožili, čoho výsledkom bol druhý gól do siete DAC. V 78. minúte po prihrávke Káčera sa Mráz z hranice pokutového územia trafil do Macejovej brány – 3:2. V 86. minúte po protiútoku Dunajskej Stredy sa Davis snažil prelobovať Holeca, ale brankár Žiliny loptu bravúrne vyrazil. V 90. minúte bolo rozhodnuté, v protiútoku sa rútil sám na bránu Divkovič a mladý útočník Dunajskej Stredy nezaváhal – 4:2.