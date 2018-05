Dunajská Streda si vybojovala miestenku do Európskej ligy UEFA

Radosť hráčov Dunajskej Stredy, archívna snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Góly: 19. Vida, 30. Ljubičič, 40. Bayo, 54. Vida. Rozhodovali: Ziemba – Somoláni, Bednár, ŽL: P. Maslo, Gál-Andrezly - Ljubičič, 1527 divákov



Ružomberok: Macík – P. Maslo, Menich, Jonec – B. Ľupták, Kochan (77. Takáč) – Daniel, Gešnábel (74. Kostadinov), Qose, Gál-Andrezly – Haskič (55. Gerec)



Dunajská Streda: Macej – Koštrna, Huk, Šatka, Záhumenský – Pambou - Vida (64. Divkovič), Herc, Ljubičič, Davis (53. Živkovič) – Bayo (69. Pačinda)



Spartak Trnava - AS Trenčín 0:2 (0:1)

Góly: 25. Sleegers, 85. Čatakovič, ŽK: Greššák, Pehlivan, Egho - Ubbink, Lawrence, rozhodovali: A. Somoláni – Lieskovský, Mókoš, 17.113 divákov.



zostavy a striedania:



Spartak Trnava: Vantruba - Čivič, Tóth, Godál, Čonka - Pehlivan (78. Yilmaz), Greššák - Jirka (66. Oravec), Vlasko, Ofosu (56. Lovás) - Egho



AS Trenčín: Šemrinec - Šulek, Kleščík, Lawrence, Skovajsa - El Mahdioui - Beridze, Ubbink (71. Omar), van Arnhem, Sleegers (76. Azango) - Čatakovič

1. FC Tatran Prešov - MFK Zemplín Michalovce 2:1 (1:0)

Góly: 36. Bartek (z 11 m), 67. Streňo - 48. Kurminowski. Rozhodoval: Dohál - Poláček, Barenčík, ŽK: Streňo, Petko, Slančík - Šimčák, Kolesár, 189 divákov.



1. FC Tatran Prešov: Slančík - Bartek (71. Múdry), Luberda, Prikryl, Petko - Dzurík - Keresteš, Micherda, Streňo - Leško (73. Trapanovski), Kraľovič



MFK Zemplín Michalovce: Bieszczad - Žofčák (46. Bragin), Kavka, Carrillo, Šimčák - Antonov (71. Begala) Turík, Koscelník, Kolesár (46. Šosták), Niši - Kurminowski



FC Nitra - FK Senica 5:2 (2:2)

Góly: 27. a 67. Vestenický, 45. Charizopulos, 56. Šimončič, 84. Farkaš - 28. Kováč, 40. Podhorin (z 11 m). Rozhodovali: Glova – Hrmo, Chládek, ŽK: Farkaš, Šimončič - Medvedev, Otrísal, 320 divákov.



FC Nitra: Hroššo – Fabiš, Farkaš, Križan, Chovanec - Kóňa, Šimončič, A. Fábry (69. Machovec) - Charizopulos (84. Vencl), Vestenický (79. M. Fábry), Militosjan



FK Senica: Milošovič – Medvedev (75. Kučera), Otrísal, Podhorín - Šefčík, Sucháň, Krč (66. Lupták), Kováč - Vaščák - Kitambala, Celis (64. Martišiak)

ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 3:2 (2:1)

Góly: 18. Holman (z 11 m), 33. a 56. Čavrič - 11. Kaša, 64. Mráz. Rozhodovali: Marhefka – Hrčka, Kováč, ŽK: Bajrič, Nono - Mihalík, Chvátal, 1365 divákov.



Slovan: Šulla – Čikoš, Bajrič, Božikov, Rundič – Nono – Čavrič (84. Cmiljanič), van Haaren, Holman (65. Saláta), Moha - Hološko (89. Vittek)



Žilina: Volešák – Chvátal, Kaša, Hancko, Kubík (62. Balaj) – Káčer, Pečovský (63. Bičachčjan), Škvarka (70. Lačný) – Holúbek, Mráz, Mihalík

FK Železiarne Podbrezová – FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble 1:0 (1:0)

Gól: 15. Breznaník. Rozhodovali: Kružliak – Vorel, Štrbo. ŽK: Sedláček, Breznaník – Bartolomeu, Nikolič, 618 divákov.



FK Železiarne: Kuciak – Turňa, Krivák, Djordjevič, A. Mojžiš – Tereščenko, Sedláček – Breznaník (75. Jedinák), V. Mojžiš (84. Lepieš), Bernadina (6. Mejri) – Wiezik



FC ViOn: Kováč – Horník, Karlík, Pintér – Pleva, Bariš - Orávik, Harba (62. Urgela), Paixao da Silva, Bartolomeu (46. Nikolič) – Šašinka



Bratislava 19. mája (TASR) - Futbalisti DAC Dunajská Streda si vybojovali prvýkrát miestenku do Európskej ligy UEFA 2018/2019, keď v sobotu v záverečnom 10. kole nadstavby Fortuna ligy 2017/2018 vyhrali v Ružomberku 4:0 a skončili tretí. Keďže víťaz pohára Slovan Bratislava na Pasienkoch vyhral 3:2 nad MŠK Žilina a obsadil 2. miesto, hrať sa bude aj baráž o EL. V nej sa v semifinále na jeden zápas doma stretne Žilina s Nitrou, ktorá v skupine o udržanie zdolala Senicu v Zlatých Moravciach 5:2, resp. Trenčín doma narazí na Ružomberok, hrať sa bude v stredu 23. mája. Finále play off o EL potom bude v nedeľu 27. mája.Oba tímy do zápasu vstúpili útočne naladené. V 12. min sa do prvej dobrej príležitosti sa dostali Liptáci, ale Haskič zo šiestich metrov prestrelil. V 18. min bol opäť v šanci Haskič, lenže pravačkou nedosiahol na Gešnábelov center. Vzápätí na Baya letel lob za domácu obranu, gólman MFK Macík vybehol, lopta sa však dostala k Vidovi a ten z diaľky trafil prázdnu bránu – 0:1. V 23. min Ljubičič hlavou z dvoch metrov nenamieril podľa svojich predstáv. V 30. min už Ljubičič zblízka pridal druhý úspech hostí. O chvíľu Macík zlikvidoval Hukovi hlavičku z bezprostrednej vzdialenosti. V 34. min si Qose pripravil palebnú pozíciu a z 20 m tesne minul bránku DAC–u. Prvopolčasový účet zavŕšil Bayo, keď ho prízemným centrom "oslovil" Vida.Hneď od začiatku druhého dejstva DAC dával najavo, že je na koni a aj naďalej hral s veľkou chuťou. V 48. min mohol udrieť štvrtýkrát, lenže Davisov pokus Macík vyškriabal na brvno. V 54. min sa už skóre menilo, Vida technickou strelou prekonal domáceho brankára – 0:4. V 63. min sa Gerec sám rútil na Maceja, ale nedokázal ho oklamať. V 73. min zase na druhej strane Macík Pačindovu hlavičku vytesnil nad. V 89. min tutovku spálil Pačinda.V búrlivej atmosfére sa hral obojstranne útočný futbal. Úvodná štvrťhodina patrila domácim, ktorí mali tri dobré možnosti. V 6. minúte po centri Vlaska hlavičku Čiviča odvrátila obranna hostí na roh, o dve minúty hlavičkoval Tóth priamo na Šemrinca a v 11. minúte po rýchlom protiútoku vyrazil trenčiansky brankár strelu Egha na rohový kop. Hostia sa snažili o kontry, no narážali na kompaktnú obrancu domácich. V 17. minúte strelu Kleščíka vyrazil robinzonádou Vantruba. V 25. minúte centrovaná lopta do päťky prepadla cez Čiviča na Sleegersa, ktorý z otočky zblízka prekonal Vantrubu. Trenčania od tohto momentu prevzali iniciatívu a brankár Vantruba na seba upozornil tromi výbornými zákrokmi. Dvakrát kryl nebezpečné strely Sleegersa a poradil si aj s pokusom Beridzeho, ktorý vyrazil na ďalší roh.V 52. minúte mohol Trenčín viesť 2:0, ale Čatakovič opečiatkoval iba pravú žrď domácej brány. Potom mala šance na vyrovnanie Trnava, Eghovi po centri Jirku chýbali centrimetre a následne opäť Egho hlavičkoval slabo a Šemrinec bez problémov kryl. V 70. minúte Čatakovič pre zmenu trafil ľavú žrď po nedôraznom odkope domácej obrany. Zaplnené hľadisko, v ktorom bola rekordná vyše 17-tisícová návšteva, sa napriek nepriaznivému stavu bavilo, spievalo a nechýbala ani pyrotechnika. Vyrovnať mohol striedajúci Lovás v 79. minúte, ale ani on nebol presný a Eghov pokus o strelu cez hlavu bol tiež slabý. Keď sa neujala ani strela ďalšieho striedajúceho domáceho Oravca, Čatakovič zvýšil na 2:0 pre AS, keď v 87. minúte dorazil do opustenej brány center Azanga. Trnava sa napriek prehre mohla pustiť do plánovaných osláv.Prvý polčas priniesol svižný futbal s viacerými zaujímavými situáciami. Už v 2. minúte hlavičkoval domáci Luberda, ale nebol úspešný. Po prvej desaťminútovke sa k ofenzíve dostali aj Michalovčania, ale ani Kolesár či Kurminowski nedoviedli svoje akcie do gólového konca. Prešov mohol skórovať v 30. minúte a hoci Leško v sľubnej šanci nepochodil, o šesť minút išli Prešovčania predsa len do vedenia. Po ruke v pokutovom území v podaní michalovského hráča premenil pokutový kop Jakub Bartek - 1:0.Hostia siahli v prestávke k dvojitému striedaniu a tento krok priniesol želaný efekt už po troch minútach. Pokus striedajúceho Bragina usmernil do prešovskej bránky Kurminowski - 1:1. Prešovčania sa však chceli s najvyššou súťažou rozlúčiť víťazstvom a k nemu ich v 67. minúte priblížil Streňo. V rýchlom brejku si zasekol obrancu a prestrelil Bieszczada - 2:1. V ďalšom priebehu tempo hry upadlo a príležitostí na skórovanie bolo minimum. Michalovčania sa snažili viac kombinovať, no zo svojho tlaku už nedokázali vyrovnať. Prešovčania sa tak s Fortuna ligou rozlúčili víťazstvom.Od úvodu sa hral obojstranne ofenzívny futbal. V 7. minúte si na Krčov center z ľavej strany nabehol Kováč, ale jeho dobre mierenú hlavičku Hroššo kryl. Po štvrťhodine hry Kóňov projektil z 18 m len tesne preletel ponad pravú šibenicu brány hostí. V 27. minúte Charizopulos vysunul Vestenického a ten zoči-voči brankárovi hostí kurióznou strelou do pravého dolného rohu otvoril gólový účet stretnutia. Okamžitá reakcia Záhorákov prišla hneď po rozohrávke zo stredového kruhu. Krč našiel na rohu malého vápna Kováča a ten z uhla prestrelil Hrošša. Skóre sa opäť menilo v 40. minúte. Šimončič fauloval v pokutovom území Vaščáka a nariadenú jedenástku bezpečne premenil Podhorin. V 43. minúte to mohlo byť 1:3, keď sa sám pred Hroššom ocitol Kitambala, ale z troch krokov namieril iba do pravej žrde. Vyrovnanie priniesla 45. minúta, keď parádny Fabišov center našiel na hranici malého vápna Charizopulosa a ten hlavou namieril presne k pravej žrdi.Po zmene strán to boli Nitrania, ktorí viac túžili po víťazstve. V 56. minúte Militosjan posunul Šimončičovi a ten z hranice šestnástky namieril presne k pravej žrdi - 3:2. Poistku na baráž o Európsku ligu svojím druhým gólom v stretnutí tečovanou strelou zariadil v 67. minúte Vestenický. V 75. minúte sa v ideálnej situácii ocitol Charizopulos, ale z 8 m netrafil medzi žrde. Definitívnu podobu skóre dal v 84. minúte Farkaš, ktorý si vyskočil na Kóňov center z ľavej strany a hlavou prekonal Milošoviča. V druhom polčase Nitrania dominovali, tromi gólmi potvrdili svoje víťazstvo a zároveň aj účasť v baráži o EL.Hostia sa ujali vedenia v 11. minúte. Chvátal z pravej strany poslal vysoký center na ľavej strane nabiehajúcemu Kašovi, ktorý pohotovo usmernil loptu do protipohybu brankára Šullu. O osem minút neskôr prenikajúceho Čavriča nedovolene zastavil Mihalík a nariadený pokutový kop s istotou premenil Holman. Vzápätí brankár Volešák vyrazil nebezpečnú strelu Hološka. Na druhej strane strelecké pokusy Holúbka a Mráza zneškodnil Šulla. Ukážkovú narážačku Čavrič - Holman zakončil v 33. minúte druhým gólom Čavrič.Po zmene strán mal na kopačkách vyrovnávajúci gól Škvarka, ale jeho prudká prízemná strela tesne minula ľavú žrď brány Slovana. Z protiútoku jeden z najrýchlejších hráčov na ihrisku Čavrič prešiel cez Hancka a pridal si na konto druhý gól. Hostí inkasovaný gól nezlomil a v 64. minúte nový kráľ strelcov Mráz, dal v končiacej sa súťaži už svoj 19 gól. V 71. minúte Moha netrafil do prázdnej brány hostí a ten istý hráč tri minúty pred koncom nepremenil svoj sólový nájazd. Už v nadstavenom čase Hancko nastrelil žrď bránky Slovana.Do ZELPO arény si našlo cestu len veľmi málo divákov, ktorí v prvom polčase videli vyrovnanú hru z oboch strán. Prvú možnosť mali domáci v piatej minúte, ale voľnému Breznaníkovi nevyšlo akrobatické zakončenie podľa predstáv. Na opačnej strane sa dobrou strelou z hranice šestnástky prezentoval Bartolomeu, ale Kuciak sa natiahol za loptou. Gólová situácia prišla v 15. minúte. Tereščenko z pravej strany vysunul Breznaníka na ľavej, ten mal priestor na beh i čas a napokon z mierneho uhla mieril presne k vzdialenejšej žrdi – 1:0. Hostia sa potom snažili vyrovnať, Da Silva však tesne netrafil odkrytý priestor bránky a po voleji Orávika vytiahol loptu spod brvna výborný Kuciak. Do prestávky pohrozili i Podbrezovčania slušnými strelami z diaľky v podaní Sedláčka a Tereščenka, no lopta plachtila tesne nad hornou žrďou.Na začiatku druhého dejstva dominovali domáci futbalisti na ihrisku. Najväčšiu šancu mal Tereščenko, ktorý sa po štandardke dostal k odrazenej lopte v pokutovom území, ale Kováča neprekonal, ten mal totiž aj šťastie po teči vlastného spoluhráča. ViOn pohrozil až po hodine hry Šašinkom z pravej strany, ale útočník Moraviec mieril nad brvno. Najbližšie ku gólu mal v 68. minúte po centri z ľavej strany podbrezovský stredopoliar Mejri, hlavičkoval presne, no dobre zasiahol na čiare Kováč. S pribúdajúcim záverom sa hostia viac tlačili pred bránku súpera, ale na druhej strane sa domácim otváral priestor a mohli vedenie navýšiť. Po koncovke V. Mojžiša odkopával loptu spred bránkovej čiary stopér Karlík a potom Wiezik z päťky voľný hlavičkoval vedľa pravej žrde. Skóre sa teda už nemenilo.