DUNAJSKÁ STREDA: Žitnoostrovský galop sa rozšíri na dvojdňový

Ilustračné foto. Foto: TASR - Edmund Örzsik Foto: TASR - Edmund Örzsik

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dunajská Streda 22. júna (TASR) - Obecenstvo III. Žitnoostrovského galopu v Dunajskej Strede na maloblahovskom letisku bude v sobotu (24.6.) svedkom pestrého programu. Organizátori okrem rozjázd pripravili aj kultúrny program a sprievodné jazdecké podujatia. Vzhľadom na veľký záujem v tomto roku sa programy začínajú už v piatok (23.6.). TASR informoval primátor mesta Zoltán Hájos.konštatoval primátor s tým, že víťaz Žitnoostrovského galopu sa dostane aj do medzinárodného kola, ktoré usporiadajú v Budapešti, kde bude súťažiť s jazdcami takmer z celého sveta. Kone budú súťažiť vo farbách miest a dedín.Podľa Hájosa súťažiť prichádzajú už známe tváre pretekov zo Šamorína, Nových Zámkov, Horných Salíb, Nesvád, Jelky a Nýroviec, medzi novými sú kone z Rimavskej Soboty a Komárna. Očakávajú príchod aj ďalších koní.uviedol. Dodal, že predstavia sa aj súťažiaci z Vydran a Podunajských Biskupíc.Až do finále prebiehajú rôzne atrakcie: súťaž amatérskych konských záprahov, bojová scéna z 10. storočia, ukážka lukostreľby, jazdecká šou, ukážka tradičných husárov a tanečných bojovníkov.Organizátori kládli veľký dôraz na to, aby si aj tí najmenší našli vhodnú zábavu. V tomto roku sa opäť nasťahujú do terénu malé, domáce zvieratá, ktoré si deti budú môcť aj pohladkať.poznamenal primátor. Okrem toho budú remeselnícke tvorivé dielne, ale aj poníky sa pokúsia upútať pozornosť tých najmenších. Letisko sa zmení na nádvorie hier, ktoré bude evokovať atmosféru starých veľtrhov.