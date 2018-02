Dunajský Limes by mohol byť zapísaný do zoznamu UNESCO

Hrad Devín - Národná kultúrna pamiatka. Na sútoku riek Dunaja a Moravy bolo toto miesto osídlené od praveku. Po Keltoch od 1. – 4. storočia sa stal Devín súčasťou hraničného obranného systému Limes romanus. Foto: TASR - Dano Veselský Hrad Devín - Národná kultúrna pamiatka. Na sútoku riek Dunaja a Moravy bolo toto miesto osídlené od praveku. Po Keltoch od 1. – 4. storočia sa stal Devín súčasťou hraničného obranného systému Limes romanus. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 6. februára (TASR) – Pamiatky rímskych hraníc na rieke Dunaj by mohli získať status svetového dedičstva UNESCO. Slovensko sa o to snaží v spolupráci s Rakúskom, Nemeckom a Maďarskom. Spoločný nominačný projekt štvorice krajín s názvom "Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes" bol k 1. februáru predložený Centru svetového dedičstva UNESCO v Paríži. Týmto momentom sa začal jedenapolročný proces jeho posudzovania.V zmysle predchádzajúceho vzájomného dohovoru predložila spoločný medzinárodný projekt maďarská strana v rámci svojej národnej kvóty, informovala Ľubica Pinčíková z Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Oficiálne oznámenie predloženia nominácie sa uskutočnilo 2. februára 2018 v Budapešti počas slávnostného podujatia za účasti zástupcov inštitúcií a expertov podieľajúcich sa na príprave nominácie a širšej odbornej verejnosti. Detaily projektu a viacročný proces jeho prípravy predstavili národní koordinátori.Nominačná dokumentácia s rozsahom 2300 strán zahŕňa 98 pamiatok situovaných pozdĺž 1500 km dlhého severného úseku hraníc Rímskej ríše na rieke Dunaj – od bavorského Bad Göggingu až po Kölked na maďarsko-chorvátskej hranici, priblížila Pinčíková. Zo slovenských lokalít niekdajšieho rímskeho limesu sú súčasťou nominácie národné kultúrne pamiatky Rímsky vojenský tábor Gerulata v Bratislave - Rusovciach a Rímsky vojenský tábor "Kelemantia" v Iži.Vo svojom najväčšom rozsahu, počas 2. storočia, zasahovala vonkajšia hranica Rímskej ríše tri kontinenty a bola vyjadrením mimoriadnych vojenských i organizačných schopností impéria. Jedinečnú svetovú hodnotu hraníc Rímskej ríše uznal Výbor svetového dedičstva už v roku 1987, kedy bol do Zoznamu svetového dedičstva zaradený Hadriánov val (Anglicko), a tiež pri doplnení tejto lokality o Hornogermánsko-rétsky Limes (Nemecko) v roku 2005 a Antoninov val (Škótsko) v roku 2008.Rozhodnutie výboru o tom, či bude do Zoznamu svetového dedičstva zapísaný Dunajský Limes, sa očakáva v lete 2019. V rámci hodnotiaceho procesu bude posudzovaná nielen jedinečnosť pamiatok Dunajského Limesu, ale aj zabezpečenie ich ochrany a stav zachovania, doplnil Pamiatkový úrad SR.