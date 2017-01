Ďurišin odmieta dôvody, pre ktoré prišiel o post viceprimátora Prešova

Martin Ďurišin Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 23. januára (TASR) – Prešovský mestský poslanec Martin Ďurišin, ktorého primátorka mesta Andrea Turčanová minulý týždeň odvolala z postu druhého viceprimátora s účinnosťou od 20. januára, nesúhlasí s dôvodmi odvolania. Napriek tomu plne rešpektuje rozhodnutie primátorky. Ďurišin o tom informoval dnes vo svojom písomnom stanovisku, ktoré poslal médiám.Turčanová ako dôvod jeho odvolania uviedla. Ako príklad uviedla návrh riešenia nakladania s odpadmi.K hlasovaniu v zastupiteľstve Ďurišin uviedol, že si ctí ústavnú vymoženosť slobody hlasovania a ku každému hlasovaniu sa snažil pristupovať zodpovedne s uplatnením svojho najlepšieho vedomia a svedomia a s pocitom zodpovednosti pred voličmi.uviedol Durišin. Vo svojej reakcii sa ďalej odvoláva na právo demokraticky sa rozhodnúť pri každom hlasovaní.Odvolaný viceprimátor odmieta tvrdenie, že nezvládol komunikáciu s poslaneckými klubmi. Takéto konštatovanie je podľa neho iba jednostranným pohľadom primátorky, pričom vyjadriť by sa k tomu mali členovia poslaneckých klubov Lepší Prešov a Smer-SD, nezávislí, SNS. Ďurišin je presvedčený, že dôvodom na jeho odvolanie nebola kritika na nedostatočný prenos informácií z vedenia smerom ku klubom, ale to, že ich nepresvedčil, aby hlasovali podľa predstáv Turčanovej.K téme nakladania s odpadmi Ďurišin povedal, že mu to primátorka, hoci je vyštudovaný historik a politológ. Prijal to však ako výzvu a z jej poverenia vytvoril odbornú pracovnú skupinu, ktorá mala vypracovať základné parametre súťaže na likvidáciu odpadu.uviedol Ďurišin. Z toho dôvodu ani tu nevidí svoje osobné zlyhanie.píše sa v stanovisku bývalého viceprimátora Ďurišina.Martin Ďurišin zastával pozíciu viceprimátora Prešova od 1. augusta minulého roku. O jeho odvolaní informovala Turčanová 19. januára, deň pred účinnosťou tohto rozhodnutia.Ďurišin kandidoval za poslanca do mestského zastupiteľstva za stranu #Sieť. Pôvodne bol v poslaneckom klube KDH, SDKÚ-DS, Most-Híd, #Sieť, NOVA, krátko po parlamentných voľbách časť poslancov z väčšinového klubu vytvorila nový poslanecký klub Lepší Prešov, ktorý začal užšie spolupracovať s poslaneckým klubom Smer-SD, nezávislí poslanci a SNS. Po preskupení síl požiadali o vymenovanie druhého viceprimátora, ktorým sa stal Ďurišin.