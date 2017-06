Dušan Kováčik: Nezametám kauzy pod koberec, Gorila nie je neúspech

Na archívnej snímke špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Foto: FOTO TASR - Andrej Galica Foto: FOTO TASR - Andrej Galica

Bratislava 21. júna (TASR) - Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik odmieta reči o jeho nečinnosti a zametaní káuz pod koberec, ktoré šíri opozícia a médiá.vyhlásil pred poslancami Kováčik v reakcii na vystúpenia opozičných poslancov pri prerokovávaní správy o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry za minulý rok.Nesúhlasí ani s tvrdeniami, že v kauze Gorila sa nič nedeje.vyhlásil. Reči o jej zametaní pod koberec podľa Kováčika dehonestujú prácu ľudí, ktorí na prípade pracujú.Kováčik zároveň zopakoval, že nie je zodpovedný za odchod šéfa vyšetrovacieho tímu Mareka Gajdoša. Pripomenul jeho slová, že by po toľkých rokoch v polícii odišiel tak či tak, aj keby nemal nezhody s Kováčikom.povedal.Špeciálny prokurátor poslancom tiež pripomenul, že on nemôže konať bez dôkazov, ako to neraz robia politici. Tí podľa jeho slov niekoho verejne obvinia aj odsúdia, a potom chcú od orgánov činných v trestnom konaní, aby dodali dôkazy. Poukázal na otázku, prečo prokuratúra nevznáša obvinenia, kde sa to očakáva. Tak to podľa Kováčika nefunguje.uzavrel.Kováčikova správa o vlaňajšej činnosti jeho úradu hovorí o stíhaní korupčníkov, spolupráci s políciou, terorizme na Slovensku. Kováčik priznáva, že počet osôb stíhaných pre niektorý z trestných činov korupcie, ale aj počet obžalovaných a odsúdených v posledných troch rokoch evidentne klesá. Dôvody vidí v preformalizovanom Trestnom poriadku a tlaku novinárov a politikov.K efektívnemu boju proti korupčnej trestnej činnosti by podľa Kováčika prispelo aj zavedenie tzv. testu integrity (spoľahlivosti).uvádza Kováčikov úrad.Zo správy tiež vyplýva, že spolupráca ÚŠP so zložkami polície je korektná. Často však absentuje samostatnosť v postupe a rozhodovaní policajtov a prejavuje sa slabšia orientácia, pokiaľ ide o určenie ďalšieho postupu vyšetrovania a objasnenia skutkového stavu. V minulom roku prokurátor ÚŠP zaznamenal aj prvý prípad terorizmu na Slovensku.