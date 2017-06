Duslo investovalo do výstavby Čpavku 4 doteraz 250 miliónov eur

Na snímke výroba kyseliny dusičnej v závode Duslo, a.s. Šaľa. Foto: FOTO TASR - Henrich Mišovič , 8. júna 2017 Foto: FOTO TASR - Henrich Mišovič , 8. júna 2017

Šaľa 8. júna (TASR) – Koncom tohto roka plánuje Duslo, a.s., Šaľa spustiť do skúšobnej prevádzky novú výrobňu čpavku. S jej výstavbou začala firma vo februári minulého roka. Historicky najvyššia investícia Dusla i skupiny Agrofert, ktorej je firma členom, predstavuje 310 miliónov eur. Do dnešného dňa investor preinvestoval z tejto sumy 250 miliónov eur.povedal generálny riaditeľ Dusla Petr Bláha.Čpavok 4 nahradí súčasnú výrobňu Čpavok 3, ktorá je v prevádzke od roku 1973. Nová technológia by mala byť podľa slov riaditeľa najmodernejšou v Európe. Po nábehu sériovej výroby Čpavku 4 bude výrobňa Čpavok 3 odstavená, zamestnanci prejdú do novej prevádzky. Na výstavbu novej výrobne dostala spoločnosť štátnu pomoc. Daňové úľavy vo výške 58 miliónov eur odobrila Európska komisia ako regionálnu pomoc. Firma sa zaviazala, že 10 rokov po spustení novej výrobne neklesne počet zamestnancov Dusla pod 1800 ľudí.V súčasnosti zamestnáva Duslo na svojich troch pracoviskách v Šali, Bratislave a Strážskom 2098 pracovníkov, z toho v Šali pracuje 1700 zamestnancov.povedal Bláha.Kapacita výroby čpavku sa v novej prevádzke zvýši zo súčasných 1300 ton denne na 1600 ton, čo predstavuje takmer 20-% nárast.skonštatoval riaditeľ. Podľa jeho slov Duslo vyvíja aj nové typy hnojív, ktoré budú šetrnejšie k životnému prostrediu, ich základom však vždy bude čpavok.