Duslo Šaľa nezamestnáva a ani neplánuje zamestnávať cudzincov

Na snímke výroba kyseliny dusičnej v závode Duslo, a.s. Šaľa. Foto: FOTO TASR - Henrich Mišovič , 8. júna 2017 Foto: FOTO TASR - Henrich Mišovič , 8. júna 2017

Šaľa 12. júna (TASR) – Duslo, a.s., Šaľa sa obáva nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v nasledujúcich rokoch. Najväčší zamestnávateľ v regióne zamestnáva 2098 pracovníkov, ktorých vekový priemer je vyšší ako 46 rokov a každoročne narastá.povedala personálna riaditeľka Dusla Silvia Karásiková.Spoločnosť zamestnáva predovšetkým ľudí z regiónu, väčšina zamestnancov dochádza do fabriky z okruhu 30 kilometrov. Firma nezamestnáva ľudí zo zahraničia a ani v budúcnosti neplánuje pristúpiť k zamestnávaniu zahraničných pracovníkov.skonštatovala Karásiková. Podľa jej slov je potrebné presvedčiť mladých ľudí, že chémia je zaujímavá a motivovať žiakov, aby študovali na odborných stredných školách.Firma od roku 2014 spolupracuje so strednou odbornou školou.zhodnotila Karásiková.Zvýšiť záujem najmä mladých ľudí o prácu vo fabrike sa usiluje Duslo sociálnym programom. V roku 2015 firma zakúpila vlastný bytový dom s 23 bytmi. „tvrdí Karásiková.