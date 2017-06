Duterte ponúkol odmenu za zneškodnenie oblastného vodcu IS

Filipínsky prezident Rodrigo Duterte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manila 5. júna (TASR) - Filipínsky prezident Rodrigo Duterte ponúkol dnes finančnú odmenu vo výške desať miliónov peso (180.000 eur) tomu, kto dokáže "neutralizovať" Isnilona Hapilona - predpokladaného vodcu teroristickej organizácie Islamský štát (IS) v tejto krajine. Ďalšie odmeny po piatich miliónoch peso (90.000 eur) sa týkajú bratov Abdullaha a Omara Mauteovcov, stojacich na čele militantnej skupiny, ktorá Hapilona chráni.Ponuka bola oznámená v čase, keď už druhý týždeň pokračujú boje medzi vládnymi silami a militantnými islamistami v meste Marawi na ostrove Mindanao.vyhlásil šéf armády Eduardo Ano.V prípade Hapilona uvedená čiastka dopĺňa odmenu päť miliónov amerických dolárov (4,5 milióna eur), ktorú za dolapenie alebo usmrtenie tohto teroristu ponúkajú Spojené štáty.Podľa vyhlásenia brigádneho generála Restituta Padillu militanti v Marawi okupujú už len desať percent z celkovej rozlohy tohto mesta s vyše 200.000 obyvateľmi. Armádnu ofenzívu však brzdí to, že v bojových zónach uviazli stovky civilistov a že niektorí militanti sa ukrývajú v mešitách. V doterajších bojoch bolo usmrtených 120 militantov vrátane ôsmich cudzincov z Malajzie, Indonézie, Saudskej Arábie, Čečenska a Jemenu, ako aj 39 príslušníkov vládnych síl a 24 civilistov. Takmer 100.000 ľudí násilie donútilo opustiť svoje domovy.V súvislosti s dianím v Marawi prezident Duterte vyhlásil 23. mája na ostrove Mindanao stanné právo. Väčšina členov filipínskeho dvojkomorového parlamentu toto opatrenie so 60-dňovou platnosťou podporila, skupina opozičných zákonodarcov však dnes požiadala najvyšší súd krajiny o jeho zrušenie, keďže sa podľa nich nezakladá na faktoch.