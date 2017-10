Duterte vyhlásil mesto Marawi za oslobodené, prestrelky ešte pokračujú

Dym stúpa po leteckej útoku filipínskej armády na úkryty islamistov v meste Marawi na juhu Filipín Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Marawi 17. októbra (TASR) - Filipínsky prezident Rodrigo Duterte dnes vyhlásil juhofilipínske mesto Marawi za oslobodené od islamistov. Informovala o tom agentúra AP s tým, že Duterte oslobodenie mesta oznamoval z bojmi zničeného areálu školy vzdialeného asi kilometer od miesta, kde sa ešte stále bojuje.Generál Eduardo Ano pre AP uviedol, že Duterteho vyhlásenie si treba vysvetľovať tak, že hrozba od islamistických ozbrojencov, ktorí sa mesta zmocnili 23. mája, takmer úplne pominula. Dodal, že militanti sú bez velenia a sú dezorganizovaní. Priznal však, že stále sa odohrávajú ozbrojenéFilipínske bezpečnostné zložky v pondelok informovali o zabití dvoch hľadaných veliteľov militantnej skupiny napojenej na tzv. Islamský štát (IS), ktorá obsadila Marawi. Isnilon Hapilon a Omarkhayam Maute boli poslednými vodcami skupiny ázijských islamistov, ktorá sa s rukojemníkmi zabarikádovala v tamojšej mešite a neskôr obsadila časť mesta.Militanti napojení na extrémistickú organizáciu IS zaútočili na Marawi 23. mája. Zabarikádovali sa v niektorých štvrtiach, kde kládli odpor vládnym silám. Do boja o získane mesta od islamistov sa zapojili tisícky vojakov, viac než 1000 ľudí prišlo o život. Vládne jednotky postupne zabili troch vodcov skupiny, poslednými boli Hapilon a Maute.Mesto Marawi na juhofilipínskom ostrove Mindanao sa stalo terčom skupín moslimských extrémistov, ktorí tam podpaľujú budovy, útočia na vojakov a vyvesujú vlajky IS.