Dva diviaky vyčíňali v meste Heide, zranili najmenej štyroch ľudí

Berlín 20. októbra (TASR) - Dvojica diviakov vyčíňala v piatok niekoľko hodín v uliciach severonemeckého mesta Heide a zranila najmenej štyroch ľudí. Oznámila to miestna polícia.Úrady upozorňovali ľudí, aby sa zdržiavali v budovách. Výstrahu vydali, keď obyvatelia spozorovali skoro ráno dospelé diviaky a tie neskôr agresívne útočili na ľudí. Nemecká verejnoprávna stanica NDR informovala, že jednému mužovi odhryzlo zviera časť prsta.Polícia uviedla, že jedného diviaka zastrelili pred bankou, ale druhý ušiel. Keď mesto opustil, život sa tam vrátil do normálnych koľají.Jeden z diviakov do spomínanej banky aj vtrhol. Zákazníci a zamestnanci opísali dramatickú situáciu, ako sa rýchlo bežali ukryť alebo unikali oknami von. Šéf pobočky dokonca utrpel zranenia oboch nôh.Heide sa nachádza 100 kilometrov severozápadne od Hamburgu, neďaleko nemeckého pobrežia Severného mora a hranice s Dánskom.