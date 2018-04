Dva mesiace od vraždy Kuciaka a Kušnírovej sa spojilo šesť iniciatív

Nezabúdame! Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 19. apríla (TASR) – Dva mesiace po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa spojilo šesť iniciatív, z ktorých viaceré vznikli ako reakcia na tento čin. Občianske a profesionálne platformy v štvrtok zverejnili spoločné vyhlásenie. V ňom konštatujú, že výmena politických figúr nestačí a žiadajú zmenu politickej kultúry.Symbolické spojenie oznámili iniciatívy Chceme veriť, Kultúrny reparát, Iniciatíva slovenských učiteľov, Nová Cvernovka, študentská iniciatíva Nie je nám to jedno a tiež Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Predstavitelia iniciatívy vysvetlili, že nevytvárajú žiadnu novú platformu, skôr im ide o vzájomnú podporu.vysvetlil Pavel Sibyla z iniciatívy Chceme veriť. Podľa Zuzany Mistríkovej z iniciatívy Kultúrny reparát nejde o to vyjadriť si solidaritu medzi sebou.uviedla Mistríková.Vo vyhlásení iniciatívy vysvetľujú, že sa spájajú aj preto, aby ich bolo počuť vtedy, keď bude niekto potrebovať pomoc, či už pôjde o novinára, farmára alebo niekoho, kto bol označený za nepriateľa štátu len preto, že si plní svoje povinnosti. Vyjadrili i podporu organizátorom protestov Za slušné Slovensko a žiadajú, aby. Doteraz podľa nich totiž nepodnikli kroky, ktoré by viedli k obnoveniu dôvery ľudí v štát.Iniciatívy kritizujú spôsob, akým odchádza policajný prezident Tibor Gašpar, keď premiér a zastupujúci minister vnútra Peter Pellegrini (Smer-SD) pri jeho odvolaní vyhlásil, že ide o profesionálna na správnom mieste a odchádza len preto, že cez jeho osobu je vedený útok na bezpečnostné zložky štátu. Takéto vyjadrenie je neprijateľné, vysvetlila Zuzana Wienk z iniciatívy Chceme veriť.domnieva sa Wienk. Podľa iniciatív je skôr útokom na bezpečnosť krajiny vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a to, že práca novinára Kuciaka siahala príliš vysoko k mocným krajiny.