Dva milióny v stodolárovkách. Ruský exminister mal prijať úplatok

Na archívnej snímke z 25. januára 2016 exruský minister pre hospodársky rozvoj Alexej Uľukajev. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Moskva 18. septembra (TASR) - Úplatok vo výške dvoch miliónov dolárov, ktorý bol použitý pri vlaňajšej nafingovanej policajnej operácii namierenej proti vtedajšiemu ruskému ministrovi pre hospodársky rozvoj Alexejovi Uľukajevovi, tvorilo 20.000 stodolárových bankoviek. Uvádza sa to v dnes zverejnenej výpovedi.Peniaze boli uložené v taške nájdenej v Uľukajevovom aute, spresnil v písomnej výpovedi predstaviteľ Federálnej bezpečnostnej služby (FSB). Informácie priniesla ruská tlačová agentúra Interfax.Uľukajev, ktorý zastával kreslo ministra pre hospodársky rozvoj tri roky až do svojho zadržania v novembri 2016, je obvinený z vymáhania úplatku za udelenie povolenia pre najväčšiu ruskú, štátom vlastnenú ropnú spoločnosť Rosnefť na nákup štátnom ovládanej konkurenčnej spoločnosti Bašnefť.Uľukajev, ktorý sa verejne staval proti chystanému nákupu ako k monopolistickému, svedčil, že generálny riaditeľ Rosnefťu Igor Sečin, blízky spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina, ho zavolal na stretnutie do kancelárie Rosnefťu a následne mu podal peniaze.