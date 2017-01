Dva zdroje popreli, že Etihad Airways rokuje s Lufthansou o fúzii

Lietadla spoločnosti Lufthansa. Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 17. januára (TASR) - Aerolínie Etihad Airways zo Spojených arabských emirátov (SAE) údajne rokujú s leteckou spoločnosťou Lufthansa o kúpe podielu v nemeckej firme. Uviedli to dnes talianske médiá. Neskôr ale dva zdroje oboznámené so situáciou informácie popreli." povedal zdroj blízky Lufthanse. Podobne aj zdroj blízky Etihad Airways uviedol, že spoločnosť nemá v pláne kupovať podiel v Lufthanse.Taliansky denník Il Messaggero bez udania zdrojov predtým informoval, že zástupcovia obidvoch spoločností niekoľko týždňov skúmajú možnosti kúpy 30 až 40-% podielu v Lufthanse spoločnosťou Etihad Airways prostredníctvom predaja nových akcií. Po tomto kroku by mala podľa talianskeho denníka nasledovať fúzia. V reakcii na tieto informácie vzrástla hodnota akcií Lufthansy o vyše 6 %. Neskôr sa rast korigoval, akcie však stále uzatvorili obchodovanie rastom, a to na úrovni 4,3 %.Analytici už krátko po zverejnení správy v Il Messaggero dali najavo pochybnosti. Na jednej strane sú dôvodom európske pravidlá a na druhej fakt, že nevideli pre Lufthansu výhody takéhoto spojenia.