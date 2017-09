Dvadsaťjeden subjektov založilo Digitálnu koalíciu

Na archívnej snímke podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Bratislava 26. septembra (TASR) – Na zlepšovanie digitálnych zručností študentov a na zvyšovanie digitálnej gramotnosti zamestnancov, ale aj nezamestnaných či podnikateľov je zameraná Digitálna koalícia, ktorú dnes v Bratislave podpísaním memoranda zakladajúcimi členmi uviedli do života. Slovensko tak nadviazalo na celoeurópsku iniciatívu Digital Skills and Jobs Coalition.Digitálna koalícia (DK), ktorej predsedom predstavenstva je vicepremiér Peter Pellegrini, spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť Slovákov všetkých vekových kategórií na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike. Každý z 21 signatárov zakladajúceho memoranda predstavil svoje ciele.vyhlásil podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Podľa neho digitálna transformácia nie je pre Slovensko možnosť, ale nevyhnutnosť.povedal.Zamestnania budúcnosti budú založené na zručnostiach, ktoré vyžadujú, aby vzdelávanie držalo krok s najnovším technologickým vývojom. Aktivity Digitálnej koalície budú preto inšpirované celoeurópskymi prioritami v oblasti digitálnej práce. Sú to napríklad štrukturálne zmeny vo vzdelávacom systéme, ktoré umožnia prípravu digitálne kvalifikovanej pracovnej sily, rozbehnutie projektov rekvalifikácie neuplatnených absolventov iných odborov do technických a IT smerov, či podpora dialógu medzi priemyslom a vzdelávaním.povedal Dušan Chrenek, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. V EÚ v súčasnosti funguje 17 digitálnych koalícií a očakáva sa, že v priebehu tohto roka budú založené ďalšie.Medzi zakladajúcimi členmi DK sú Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), IT Asociácia Slovenska, ministerstvo školstva, ministerstvo hospodárstva a ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ďalej sú to stredné a vysoké školy, významné IT firmy a ďalšie organizácie. Tento počet však nie je konečný, Digitálna koalícia bude ďalej silnieť a prijímať nových partnerov.