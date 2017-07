Dvadsaťjednotka odohrá prvý domáci kvalifikačný zápas v Senici

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 14. júla (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov odohrá prvé domáce stretnutie kvalifikácie ME tejto vekovej kategórie 2019 v Senici. Presťahuje sa tak z Myjavy, kde absolvovala kvalifikáciu predchádzajúceho cyklu, v Senici však už zažila prípravné zápasy.povedal Oto Brunegraf, asistent trénera Pavla Hapala.Kvalifikácia ME 2019 sa už začala, Slovensko figuruje v druhej skupine spoločne so Severným Írskom, Albánskom, Estónskom, Španielskom a Islandom. Svoju púť otvorí v Estónsku, na jeho pôde sa predstaví 1. septembra. O štyri dni privíta doma Severné Írsko.dodal Brunegraf na oficiálnej internetovej stránke Slovenského futbalového zväzu (SFZ).