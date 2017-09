Dvadsiatka utŕžila riadny výprask. S Nitrou prehrala o desať gólov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič



HK Nitra – HK Orange 20 10:0 (2:0, 4:0, 4:0)

Góly: 5. Luciani (Korím, Blackwater), 9. Luciani (Friedmann, Blackwater), 21. Friedmann (Luciani, Blackwater), 29. Paulovič (Rais, Mezei), 31. Blackwater (Luciani, Milam), 34. Friedmann (Luciani, Blackwater), 44. Štumpf, 50. Paulovič (Krištof, Šille), 58. Rzavský (Rais, Šille), 59. Cope (Krištof, Rais). Rozhodovali: Fridrich, Štefik – Kacej, Synek, vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, zmeny: Šille (Nitra) od 45. minúty, 1047 divákov



Zostavy:



HK Nitra: Hartzell – Mezei, Rais, Ordzovenský, Milam, Korím, Kováčik, Pupák, Šille – Cope, Krištof, Paulovič – Blackwater, Friedmann, Luciani – Kutálek, Mikúš, H. Ručkay – Rzavský, Šiška, Štumpf



HK Orange 20: Durný – Hílek, Matejovič, Švarc, Zeleňák, Hedera, Fereta, Kuna, Dlapka – Jaško, Kundrik, Musliu – Vybíral, Čacho, Vašaš – Smolka, Tamáši, Šmida – Václav, Bjalončík, Mesaroš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 28. septembra (TASR) - Hokejisti HK Nitra rozdrvili vo štvrtkovom vloženom zápase Tipsport ligy na vlastnom klzisku mladíkov z HK Orange 20 vysoko 10:0.Už od úvodu to boli hráči Nitry, ktorí mali hru pevne vo svojich rukách, a brankár Durný tak mal oveľa viac práce ako jeho náprotivok Hartzell. Prvý gól zápasu strelil v 5. minúte Luciani a ten istý hráč zvýšil o štyri minúty na rozdiel dvoch gólov. Zníženie mal na hokejke v 16. minúte Jaško, ktorý sa ocitol sám pred nitrianskym brankárom, ale ten si s jeho pokusom poradil.Nástup do druhej tretiny bol opäť v réžii Nitry, keď už po pár sekundách úspešne zakončil peknú akciu Friedmann – 3:0. Domáci jasne dominovali a mladíkom robili problémy svojim aktívnym pohybom a istotou na hokejke. Možnosť na zníženie skóre odmietla "dvadsiatka", keď nevyužila takmer dvojminútovú presilovú hru o dvoch hráčov. Domáci mali vzápätí rovnakú možnosť a početnú výhodu o dvoch hráčov zvládli, v 29. minúte strelil Paulovič štvrtý gól Nitry. Skóre sa aj naďalej hrozivo zvyšovalo a o dve minúty Blackwater prekonal Durného – 5:0. Gólostroj Nitry sa v druhej tretine zastavil až na čísle šesť, keď v 34. minúte zakončil peknú kombináciu druhým gólom v zápase Friedmann. Výsledok mohol byť pre zverencov trénera Bokroša ešte horší, ale Kutálek svoj únik zakončil len strelou do brvna.Nitranom zápas "chutil" a v 44. minúte pridal ďalší gól Štumpf – 7:0. Hostia si nevedeli vypracovať väčšiu šancu ani počas presilovej hry. Postupne sa začalo na ľade viac iskriť, keď si hráči medzi sebou rozdali pár "sekier". Postupne sa začala približovať aj méta 10 gólov. Na 8:0 zvýšil druhým gólom v zápase Paulovič, ktorý mal dostatok času na zakončenie a Durného si vychutnal. Nitranom vychádzalo doslova všetko, čoho sa dotkli. Ukážkou bol aj deviaty gól, keď Rais pri strele zlomil hokejku, ale puk sa dokĺzal až na hokejku Rzavského, ktorý mal pred sebou odkrytú bránu. Najmä v súbojoch jeden proti jednému ukázali domáci hráči svoju kreativitu a technickú vyspelosť. Zborové skandovanie fanúšikov, ktorí si pýtali desiaty gól sa vyplnilo. Brankár Durný si vypil kalich horkosti až do dna a desiatym gólom uzavrel stav stretnutia Cope.