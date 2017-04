Dvaja americkí vojaci zahynulo počas operácie proti IS v Afganistane

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 27. apríla (TASR) - Dvaja príslušníci amerických ozbrojených síl zahynuli v noci nadnes na východe Afganistanu v rámci operácie namierenej proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS). Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie námorných síl.K incidentu došlo vo východoafganskej provincii Nangarhár, kde americké sily už niekoľko mesiacov bojujú proti miestnej odnoži IS nazývanej Provincia Chorásán, uviedol kapitán amerického vojenského námorníctva Jeff Davis.V januári 2015 oznámil IS založenie skupiny Chorásán operujúcej v Afganistane a Pakistane. V marci tohto roku sa táto odnož IS prihlásila k zodpovednosti za útok na vojenskú nemocnicu v Kábule, pri ktorom zahynulo takmer 50 ľudí.Islamskí militanti používajú názov Chorásán na označenie rozsiahlych oblastí Strednej Ázie od Iránu až po severozápadnú Čínu obývanú prevažne moslimskými Ujgurmi.V súčasnosti má skupina Chorásán v Afganistane približne 800 bojovníkov.