Dvaja exekútori môžu prísť o funkciu, nesplnili kritériá pripravenosti

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. januára (TASR) - Slovenská komora exekútorov (SKE) ukončila kontrolu pripravenosti súdnych exekútorov, ktorí sa od 1. apríla minulého roka zapájajú do nového systému náhodného prideľovania exekúcií. TASR informovala hovorkyňa SKE Stanislava Kolesárová.povedala Kolesárová.Prezident komory Miroslav Paller preto v zmysle zákona požiadal ministerstvo spravodlivosti o odvolanie príslušných exekútorov z funkcie. V jednom prípade pre menej závažné nedostatky podal návrh na disciplinárne konanie. Ďalších troch exekútorov upozornili kontroly na drobné nedostatky a vyzvali ich na nápravu. Ostatných 285 úradov vyhovelo všetkým podmienkam pripravenosti v oblasti materiálnej, prevádzkovej i technologickej.povedal prezident SKE Miroslav Paller.Od 1. apríla 2017 je účinná novela Exekučného poriadku, ktorá okrem iných zmien zrušila možnosť veriteľa vybrať si vlastného exekútora a zaviedla náhodné prideľovanie exekúcií. Z 323 súdnych exekútorov pôsobiacich na Slovensku, deklarovalo vtedy 297 formou čestného vyhlásenia, že sú náležite pripravení zapojiť sa do nového systému. Komora však zo zákona musela všetky úrady preveriť, či naozaj spĺňajú všetky podmienky.Exekútorský úrad napríklad musí byť vybavený informáciou o úradných hodinách, o verejnej dostupnosti podateľne a mať primerané miesto na možnosť nahliadania do spisu. Musí disponovať spisovňou, exekútorským archívom a príslušným hardvérovým aj softvérovým vybavením. Vzhľadom na rozširujúcu sa elektronickú komunikáciu exekútorov so súdmi a úradmi je povinný mať príslušné IT certifikáty.Exekútori, ktorí nepodali čestné prehlásenie o pripravenosti svojich úradov, tak ešte stále môžu urobiť do 31. januára. Ak ho podajú, musí ich komora do 28. februára preveriť. V prípade nepodania budú v zmysle zákona zo svojich funkcií odvolaní.