Dvaja mŕtvi po páde malého lietadla do Bodamského jazera

Berlín 8. augusta (TASR) - Polícia v južnom Nemecku oznámila, že dvaja ľudia dnes krátko pred poludním zahynuli po páde malého lietadla do Bodamského jazera.Lietadlo smerovalo zo švajčiarskeho Zürichu do nemeckého Hamburgu s pilotom a jedným pasažierom na palube, keď sa neďaleko nemeckého mesta Konstanz, hneď za hranicou so Švajčiarskom, zrútilo.Tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na svedka Thomasa Perzla napísala, že sa zdalo, že ľahké lietadlo má problémy, potom približne 500 metrov padalo zvisle do vody.Polícia našla na mieste nešťastia ľudské pozostatky a trosky lietadla.