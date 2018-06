Dvaja mladíci útočili lopatami: Ohrozovali 40-ročného muža

Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

Huncovce 20. júna (TASR) – Dvaja muži mali v pondelok (18.6.) v obci Huncovce, okres Kežmarok, napadnúť svojich susedov s lopatami. Krajský policajný hovorca z Prešova Daniel Džobanik informoval, že kežmarský vyšetrovateľ obvinili Huncovčanov vo veku 17 a 20 rokov z prečinov porušovania domovej slobody a výtržníctva.dodal.K incidentu podľa hovorcu došlo v pondelok krátko pred 19. hodinou, kedy sa obaja obvinení snažili nasilu vstúpiť do rodinného domu svojho 22-ročného suseda. Pritom lopatou rozbili sklo na vchodových dverách, vnikli do vnútra a lopatou zaútočili na 40-ročného muža.priblížil hovorca s tým, že do domu sa ešte neskôr vrátili, hádzali kamene a tehly, ktorými zasiahli 39-ročnú ženu a jej dcéru. V útoku pokračovali aj pred rodinným domom, lopatami bili 42-ročného muža, ktorému spôsobili viaceré zranenia i 38-ročnú ženu, ktorá ho bránila.Majiteľovi domu vznikla škoda 220 eur, napadnutí sa budú zo zranení liečiť niekoľko dní.uzavrel Džobanik.