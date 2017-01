Dvaja Poliaci sa zranili pri zrážke s americkým nákladiakom

Ilustračné foto. Foto: TASR/Miroslava Cibulková Foto: TASR/Miroslava Cibulková

Varšava 24. decembra (TASR) - Americké vojenské nákladné vozidlo sa dnes zrazilo so súkromnou dodávkou v juhozápadnom Poľsku, neďaleko mesta Świetoszów. Dvoch Poliakov prijali so zraneniami do nemocnice. V Poľsku ide v ostatnom čase už o tretí incident týkajúci sa amerického vojenského vozidla.Hovorca poľskej armády Artur Karpienko dnes povedal, že nákladiak prešiel do protismeru, kde sa zrazil s dodávkou. Jej vodiča a spolujazdca hospitalizovali.Pri dvoch iných udalostiach z minulého týždňa dostali dva americké vojenské nákladiaky šmyk na klzkých cestách v tej istej oblasti, pričom sa ľahko zranili dvaja vojaci.Miestne cesty v Poľsku sú úzke a v súčasnom zimnom období ich pokrýva sneh a ľad.