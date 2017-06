Dvaja poslanci upozorňujú na vysokú cenu za likvidáciu odpadu

Ilustračná snímka Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 5. júna (TASR) - Košický mestský poslanec Jaroslav Polaček a poslanec Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka (obaja nezávislí) upozornili dnes na vysokú cenu za likvidáciu odpadu v Košiciach. Mesto sa podľa nich snaží navodiť dojem, že chce fixáciou ceny za likvidáciu odpadu v spaľovni spoločnosti KOSIT, a. s., vyrokovať čo najlepšiu cenu.Obaja poslanci v posledných dňoch oslovili viac ako 60 obcí a miest v okrese Košice-okolie s požiadavkou o poskytnutie informácií o spôsobe a likvidácii komunálnych odpadov.tvrdia poslanci.Kým v Košiciach je cena za spracovanie jednej tony odpadu 72 eur, podľa ich zistení v Prešove je to 57 eur, Turni nad Bodvou 57,30 eura, Poproči 30,30 eura a Kokšove - Bakši desať eur.Hlavný akcionár KOSIT-u spolu s mestom podľa poslancov vytvorili regionálny monopol.dodávajú poslanci.Mesto Košice v uplynulých dňoch oznámilo, že chce zafixovať ceny za energetické zhodnotenie odpadu minimálne do roku 2021.vysvetlila hovorkyňa mesta Košice Linda Šnajdárová.Doplnila, že majoritný akcionár v KOSIT, a. s., bol zároveň požiadaný o to, aby predložil návrh dodatku zmluvy do 19. júna 2017, kedy sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, na ktorom budú poslanci schvaľovať predaj 29 akcií mesta Košice v spoločnosti KOSIT, a. s.