Dve lietadlá skomplikovali prevádzku budapeštianskeho letiska

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 14. júna (TASR) - Dve lietadlá spôsobili dnes chaos v leteckej prevádzke na budapeštianskom Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta. Podľa agentúry MTI musel jeden stroj núdzovo pristáť a druhý sa zrazil pri pristávaní s jastrabom.Krátko po vzlietnutí sa pre poruchu motora muselo vrátiť späť súkromné lietadlo Cessna Citation. Zástupca hovorcu spoločnosti Budapest Airport c uviedol, že stroj pristál v poriadku, avšak zostal stáť na rozjazdovej dráhe č. 2. Dráha č. 1 je v súčasnosti mimo prevádzky pre rekonštrukciu, preto museli prevádzku letiska zastaviť dovtedy, kým lietadlo odtiahli.Spoj spoločnosti Travel Service z Rodosu presmerovali do Bratislavy, štokholmský spoj Wizz Airu do Debrecína, lety Brussels Airlines z Bruselu a Aegean Airlines z Atén pristáli vo Viedni.Ďalšie bližšie nešpecifikované dopravné lietadlo sa pri pristávaní zrazilo s jastrabom, preto museli viaceré stroje pripravujúce sa na pristátie preštartovať. Pracovníci letiska totiž museli preveriť, či na pristávacej dráhe niečo po zrážke nezostalo.