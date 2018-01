Dve mjanmarské povstalecké skupiny podpíšu s vládou dohodu o prímerí

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Rangún 24. januára (TASR) - Dve mjanmarské etnické skupiny povstalcov súhlasili podpísať s vládou dohodu o prímerí. Súvisí to so snahami mjanmarskej líderky Aun Schan Su Ťij oživiť v krajine mierový proces, ktorý má ukončiť jeden z najdlhšie trvajúcich ozbrojených konfliktov na svete. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters s odvolaním sa na tamojšie médiá.Koniec občianskej vojny je jednou z priorít Su Ťij. Reuters upozornil, že odkedy sa pred 22 mesiacmi ujala funkcie, vo väčšinovo budhistickom Mjanmarsku prebiehajú medzi armádou a tamojšími povstalcami silné boje.Obe skupiny - politická strana kmeňa Monov NMSP a kmeňa Lahuov LNDP - súhlasili podpísať dohodu o prímerí na utorkovom stretnutí v mjanmarskej metropole Nepjito so Su Ťij a vrchným veliteľom armády generálom Min Aun Hlainom. Nevedno však zatiaľ, kedy k samotnému podpisu príde.Monovia sú po náboženskej stránke budhisti, kým Lahuovia okrem budhizmu vyznávajú i polyteizmus a časť z nich sa dokonca hlási aj ku kresťanstvu.Laureátka Nobelovej ceny mieru Aun Schan Su Ťij otvorila nové kolo mierových rokovaní s niektorými skupinami vlani v máji. Značne začala však byť zakrátko nato kritizovaná pre krízu, ktorá vypukla ohľadne národnostnej menšiny moslimských Rohingov, pretože sa verejne nepostavila proti ich prenasledovaniu.Od vlaňajšieho augusta z Mjanmarska do susedného Bangladéša ušlo asi 688.000 Rohingov. Príčinou ich masového úteku boli násilnosti, ktoré sprevádzalivládnych síl rozpútanú po sérii útokov rohinských povstalcov.