Dve najdôležitejšie centrálne banky tento rok sprísnia menovú politiku

Frankfurt nad Mohanom 11. júna (TASR) - Dve najdôležitejšie centrálne banky sveta dúfajú, že sprísnením svojej menovej politiky v priebehu tohto roka vyšlú trhom signál o dôvere v hospodársky rast svojich ekonomík napriek riziku obchodnej vojny, výkyvom kurzov a politickým turbulenciám.Americký Federálny rezervný systém (Fed) takmer určite zvýši sadzby v stredu 13. júna, zatiaľ čo Európska centrálna banka (ECB) pravdepodobne vo štvrtok (14.6.) oznámi, že jej program nákupu dlhopisov v objeme 2,55 bilióna eur tento rok skončí. To je kľúčový krok smerom k ukončeniu krízových stimulov.Kroky oboch bánk signalizujú, že éra lacnej hotovosti sa čoskoro skončí. To zároveň naznačuje, že veľké ekonomiky sú dostatočne silné na to, aby stáli na vlastných nohách, ale aj to, že centrálne banky chcú doplniť svoju "palebnú silu" pred ďalším poklesom ekonomík.Tvorcovia politiky ECB budú pravdepodobne opatrní v snahe vyhnúť sa akýkoľvek problémom, aké priniesli dve zvýšenia sadzieb v roku 2011, ktoré zhoršili dlhovú krízu eurozóny.Ekonomika eurozóny rastie už viac ako päť rokov, zamestnanosť je na rekordnej úrovni, mzdy sa zvyšujú a banka nákupom dlhopisov eurozóny urobila všetko pre to, aby znížila náklady štátov na obsluhu dlhov. Ukončenie tohto programu je tak logickým ďalším krokom.Osud tzv. kvantitatívneho uvoľňovania bude na programe zasadania ECB vo štvrtok, ale prezident banky Mario Draghi sa musí rozhodnúť, či vyhlási jeho koniec už tento týždeň, alebo počká na najbližšie júlové zasadanie banky pre nervozitu, ktorú na dlhopisových trhoch spôsobuje politická situácia v Taliansku.Pokiaľ ide o Fed, zvýšeniu kľúčových sadzieb nestojí nič v ceste. Americká centrálna banka dosiahla obidva svoje ciele: inflácia sa pohybuje okolo jej cieľovej úrovne 2 % a trh práce je zdravý, Spojené štáty majú takmer plnú zamestnanosť.