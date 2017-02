Dve najväčšie české firmy budú spolupracovať v oblasti elektromobility

Ilustračná snímka Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

Praha 16. februára (TASR) - Dve najväčšie české firmy vycítili, že budúcnosť automobilového priemyslu je v elektrických motoroch. Škoda Auto a energetický koncern ČEZ preto spoja sily a budú spoločne investovať do rozvoja elektromobilov v Česku. Pre české Hospodárske noviny (HN) to potvrdil šéf skupiny ČEZ Daniel Beneš.Škoda bude vyrábať elektroautá, ČEZ zase stavať dobíjacie stanice a dodávať do nich elektrinu. Bude preto dôležité, aby obe firmy zladili svoje plány: úmerne s nárastom počtu nových elektromobilov sa bude zvyšovať aj počet dobíjacích staníc.Škoda zatiaľ sériovo nevyrába žiaden elektromobil, ČEZ však už dobíjacie stanice niekoľko rokov stavia. V Česku ich má takmer 70.povedal Beneš. Na ďalších 40 staníc pozdĺž kľúčových ťahov ČEZ už dostal aj dotáciu z Európskej únie (EÚ), pre ktorú sú ekologické autá jednou z priorít.V Česku zatiaľ nie je veľa elektromobilov, ich počet sa pohybuje v rádoch stoviek. Beneš však tvrdí, že sa to začne rýchlo meniť a ČEZ na tom chce zarobiť.zdôraznil.Chystanú spolupráci so Škodou Auto nechcel Beneš bližšie komentovať.povedal Beneš. Konkrétnejšie neboli ani zástupcovia najväčšej českej automobilky.Pre Škodu ale bude výroba elektromobilov do budúcnosti znamenať čoraz väčší zdroj príjmov. V nedávnom rozhovore pre HN to naznačil člen predstavenstva Škody Auto Bohdan Wojnar.povedal Wojnar. Prepočítané na súčasný počet predaných vozidiel by to znamenalo, že za necelých desať rokov Škoda predá okolo 20.000 elektroáut ročne.Ich rýchlejšiemu rozmachu teraz bráni predovšetkým vysoká cena, obmedzená kapacita batérií, čo limituje ich dojazd. A tiež nedostatok dobíjacích staníc.Plánovaná spolupráca medzi Škodou a ČEZom by mala tieto prekážky postupne odstraňovať.povedal Wojnar.