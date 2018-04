Dve nevesty si v novej českej komédii zahrali Polívková a Geislerová

Ilustračná snímka. Foto: TASR Alexandra Moštková Foto: TASR Alexandra Moštková

Bratislava 25. apríla (TASR) - Do slovenských kín mieri nová česká komédia Dve nevesty a jedna svadba z dielne režiséra Tomáša Svobodu (Jak se zbavit nevěsty, Hodinový manžel, Manžel na hodinu), scenár spolu s ním napísal Marcel Bystroň (Jak se zbavit nevěsty, Kameňák 4, Post Coitum). Filmová novinka prináša príbeh typickej mestskej singl, ktorá nemôže nájsť partnera. Pracuje síce ako úspešná televízna moderátorka, ale vo vzťahoch má dar priťahovať iba hlupákov.povedal pre TASR Svoboda na utorkovej premiére snímky v Bratislave.Hlavnú úlohu Marie v nej stvárnila Anna Polívková. Jej filmovú sestru Karolínu, ktorá už toho pravého našla a plánuje svadbu, si zahrala sestra českej hereckej hviezdy Anny Geislerovej Ester. Ich objekt záujmu predstavuje Jaroslav Plesl ako Jiří. Svojráznych rodičov hrajú Eva Holubová a Bohumil Klepl. V ďalších postavách diváci uvidia Jana Dolanského či Oldřicha Navrátila.poznamenal Svoboda na margo zamotanej českej lovestory, ktorej rozuzlenie uvidia diváci v kinách od štvrtka 26. apríla.Režisér ďalej priznal, že hercom dovolil dotvárať scenár príbehu priamo na pľaci.doplnil Svoboda, ktorý sa humorom zaoberá aj teoreticky.naznačil filmový a divadelný režisér, ktorý do svojej novej komédie obsadil aj na českom vidieku preslávenú rockovú kapelu Brutus.dodal s úsmevom.Romantickú komédiu Dve nevesty a jedna svadba prináša do kinodistribúcie Magic Box.