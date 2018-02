Dve oravské obce čaká rekonštrukcia elektrického vedenia

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zubrohlava/Bobrov 6. februára (TASR) – Rekonštrukcia takmer troch kilometrov elektrického vedenia vysokého napätia v hornooravských obciach Bobrov a Zubrohlava, ktorá sa uskutoční v najbližších dňoch, prinesie užívateľom spoľahlivejšiu dodávku elektriny. Nevyhnutné odstávky spojené s prácami na vedení môžu obyvatelia dotknutých obcí očakávať v stredu (7.2.) a v priebehu budúceho týždňa, konkrétne v dňoch 14. a 15. februára, vždy od 07.00 h do 18.30 h.„Počas prvého dňa odstávky bude bez elektriny takmer 800 odberných miest. O týždeň ich bude o niečo menej, približne 550,“ informoval hovorca Stredoslovenskej energetiky – Distribúcie (SSE-D) Miroslav Gejdoš s tým, že dočasné obmedzenie v oveľa väčšej miere prevýšia pozitíva, ktoré rekonštrukcia obyvateľom obcí prinesie. Investícia SSE-D do opravy vedenia predstavuje sumu 300.000 eur.„Linka je stará niekoľko desiatok rokov a je už opotrebovaná. Okrem toho, že vymeníme staré vodiče a stĺpy, posilníme aj jej kapacitu, pretože obce sa stále rozrastajú,“ vysvetlil manažér projektu zo SSE-D Michal Repáň.Dodal, že v miestach, kde to situácia v Zubrohlave dovoľuje, zakopú časť vedenia do zeme, čím sa docieli jeho väčšia odolnosť. „V zastavanej časti obce, kde zostane vzdušné vedenie, natiahneme vodiče s izoláciou. Vďaka tomu sa aspoň čiastočne zmenší ochranné pásmo,“ priblížil.V súčasnosti napája obidve obce elektrinou iba jedna linka vysokého napätia. V prípade poruchy ich teda energetici nemôžu zásobovať z inej strany a obyvatelia musia čakať na opravu. Podľa Gejdoša sa to s rekonštrukciou zmení. „SSE-D vybuduje spínaciu stanicu, ktorá problém čiastočne vyrieši. Pri budúcich výpadkoch bude možné vďaka manipulačným zariadeniam napojiť aspoň časť odberateľov na inú fungujúcu vetvu,“ ozrejmil.Po dokončení plánovaných prác bude elektrické vedenie s napätím 22.000 voltov spoľahlivejšie a bezpečnejšie. „Aj počas extrémnych náporov počasia, ktoré z času na čas potrápia Oravu, bude menej pravdepodobné, že na ňom dôjde k nejakej poruche. Ak sa počas stavebných aktivít nevyskytnú žiadne komplikácie, pracovníci SSE-D urobia všetko pre to, aby elektrina začala na odberné miesta prúdiť opäť čo najskôr,“ doplnil Gejdoš.