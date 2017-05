Dve stredné školy v okrese Prievidza môžu využívať nové športoviská

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Ilustračná fotografia. Foto: TASR

Prievidza/Nováky 8. mája (TASR)- Študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Prievidzi a Spojenej školy v Novákoch už môžu v týchto dňoch využívať nové športoviská. Multifunkčné ihrisko získala prievidzská škola, zrekonštruovanú telocvičňu dostala zase tá v Novákoch.Obe investičné akcie financoval Trenčiansky samosprávny kraj (TSK). "My sme si pred dvoma rokmi preskúmali, ako to vyzerá s technickou vybavenosťou či už telocviční alebo jednotlivých športovísk na stredných školách. Bolo to naozaj veľmi katastrofálne, a preto sme sa ešte pred dvoma rokmi rozhodli investovať do výstavby nových multifunkčných ihrísk. Minulý rok sme začali tiež s rekonštrukciou niektorých telocviční," uviedol predseda TSK Jaroslav Baška.Vyčíslil, že investícia do vybudovania multifunkčného ihriska v Prievidzi s rozmermi 42 x 22 metrov predstavovala okolo 110.000 eur, do rekonštrukcie malej telocvične v Novákoch išlo niečo cez 43.000 eur.Multifunkčné ihriská majú v súčasnosti k dispozícii študenti deviatich stredných škôl v rámci Trenčianskeho kraja, pribudnúť do konca tohto roka majú ešte ďalšie dve, jedno z nich na Spojenej škole v Novákoch. Nové športovisko dostane i Športové gymnázium v Trenčíne. "Úlohou a cieľom je v najbližšom čase, v najbližších rokoch postaviť multifunkčných ihrísk viac, tiež zrekonštruovať viac telocviční," dodal Baška.