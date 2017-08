Dvoch mužov, údajne migrantov, usmrtil v Grécku vlak

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 28. augusta (TASR) - Dvaja ľudia - údajne migranti, ktorí ilegálne prekročili hranicu z Turecka - zahynuli v nedeľu neskoro večer, keď ich na severovýchode Grécka zachytil osobný vlak. Informovali o tom dnes grécke úrady.Polícia uviedla, že vlaková súprava na trati medzi mestami Alexandrupolis a Dikaia zasiahla dvojicu mužov v pohraničnej oblasti Evros. Štátna príslušnosť obetí nie je zatiaľ známa.Obaja muži kráčali po trati, keď do nich vlak narazil. Podľa nemenovaného policajného predstaviteľa rušňovodič vyšetrovateľom povedal, že mužov nevidel a zbadal ich až po náraze.Migranti, ktorí prídu cez pozemnú hranicu do Grécka, často využívajú železničné koľaje ako orientačnú pomôcku, keď sa chcú dostať do nejakého menšieho či väčšieho mesta.Práve dnes majú v Paríži stretnutie európski a africkí lídri, ktorí budú diskutovať o spôsoboch, ako obmedziť ilegálnu migráciu.