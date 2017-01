Dvoch zranených z nehody autobusu v Taliansku prepustili z nemocnice

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Budapešť 31. januára (TASR) - Dvoch zranených z tragickej havárie autobusu s budapeštianskymi gymnazistami v Taliansku, ktorých liečili v budapeštianskej vojenskej nemocnici, prepustili do domácej liečby. Agentúru MTI o tom dnes informoval riaditeľ nemocnice Róbert Tamás.Podľa jeho slov jeden z týchto pacientov utrpel zlomeninu lebky a druhý zlomeninu lakťadodal Tamás.Talianske národné združenie obetí dopravných nehôd a ich pozostalých (AIFVS) podľa maďarského denníka Magyar Idők v súvislosti s nehodou maďarského autobusu uviedlo, že už dávno upozorňovalo talianske orgány na nedostatočnú ochranu okolo diaľničných mostových pilierov.Podľa predsedu združenia AIFVS Alberta Palottiho obyčajné zvodidlo nie je schopné v takýchto prípadoch zabrániť tomu, aby ho ťažšie vozidlá prerazili a narazili do piliera.Talianske orgány podozrievajú 52-ročného vodiča maďarského autobusu zo spôsobenia tejto tragickej nehody, ktorá sa stala 20. januára na diaľnici pri Verone. Muž, ktorého sa iba nedávno podarilo identifikovať, v rozpore s pôvodnými informáciami nehodu prežil a je v starostlivosti talianskych lekárov. Vyšetrovatelia majú podozrenie, že nehodu zavinila nedbalosť vodiča. Podľa niektorých informácií však nie je možné vylúčiť ani to, že vodičovi prišlo zle.Pozostatky 16 obetí tejto tragickej nehody prevezú do vlasti pravdepodobne v piatok, povedal v pondelok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vo vysielaní verejnoprávnej televízie.Maďarský autobus so študentmi gymnázia, ktorí sa vracali z lyžiarskeho zájazdu vo Francúzsku, havaroval z doposiaľ neznámych príčin v piatok pred polnocou na diaľnici A4 pri talianskej Verone.Autobus po náraze do mostového piliera vyhorel do tla. Pri nehode zomrelo 16 ľudí, bez zranení vyviazlo 12 cestujúcich. V Taliansku zostala už iba dvojica pacientov v kritickom stave, ostatných zranených postupne previezli letecky a sanitkou do Budapešti.