Dvojdňové podujatie na Orave pripomenie život a dielo M. Kukučína

ARCHÍVNE FOTO: Martin Kukučín Foto: TASR - reprodukcia Foto: TASR - reprodukcia

Jasenová/Dolný Kubín 10. mája (TASR) – Život a dielo zakladateľa modernej slovenskej prózy Martina Kukučína pripomenie slávnostné dvojdňové podujatie s názvom Dni Martina Kukučína, ktoré sa uskutoční 18. a 20. mája v Dolnom Kubíne a v oravskej obci Jasenová. Spomienkovú akciu organizuje Oravské kultúrne stredisko (OKS) v Dolnom Kubíne v spolupráci s ďalšími subjektmi pri príležitosti 90. výročia jeho úmrtia. TASR informovala Zdenka Prílepková z OKS.Slávnostného podujatia sa okrem slovenských návštevníkov zúčastnia aj zástupcovia miest a obcí Chorvátska, v ktorých významný oravský rodák pôsobil.“ uviedla Prílepková.Nedeľňajšia (20. 5.) časť spomienkovej akcie bude situovaná do obce Jasenová, rodiska Kukučína. Význam podujatia podčiarknu slávnostné služby Božie v tamojšom evanjelickom kostole, ktoré bude slúžiť biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slavomír Sabol.doplnila pracovníčka OKS. Sprievodnými aktivitami budú dve výstavy – v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne a v Jasenovej.Martin Kukučín sa narodil 17. mája 1860 v oravskej obci Jasenová ako Matej Bencúr v rodine Jána Bencúra Juriša a Zuzany, rodenej Paškovej. Vzdelanie získal na vyššom evanjelickom gymnáziu a zavŕšil ho štúdiom medicíny. Práve medicína ho zaviala do Chorvátska na ostrov Brač, kde pôsobil ako lekár, ale pokračoval aj vo svojej literárnej tvorbe. Spolu s manželkou Pericou Didoličovou odišiel v roku 1908 do Čile. Svoju životnú cestu ukončil v Chorvátsku 21. mája 1928.