Dvojica astronautov NASA podnikla prvý výstup do vesmíru v roku 2017

Na videosnímke americkej NASA dvaja americkí astronauti - veliteľ Shane Kimbrough a astronautka Peggy Whitsonová - pripravujú inštaláciu nových batérii počas výstupu z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) do vesmíru 6. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mys Canaveral 6. januára (TASR) - Dvaja americkí astronauti - veliteľ Shane Kimbrough a astronautka Peggy Whitsonová - uskutočnili dnes výstup z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) do vesmíru, počas ktorého majú za úlohu vykonať prípravy na inštaláciu nových batérií.Ide o prvý výstup do voľného kozmického priestoru v roku 2017. Úlohou astronautov počas operácie, naplánovanej na šesť hodín, je demontovať niklovo-vodíkové batérie a pomocou diaľkového ovládania aktivovať už skôr nainštalované tri nové lítiovo-iónové batérie.Druhý tohtoročný výstup do vesmíru sa uskutoční 13. januára. Jeho aktérom bude opäť Shane Kimbrough, tentoraz spoločne s astronautom Európskej vesmírnej agentúry, Francúzom Thomasom Pesquetom.Manažéri amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) v rozhovore pre agentúru AP priznali, že pohyb v kozme mimo vesmírnej lode je vždy vysokorizikovou operáciou, ktorej trvanie sa vždy snažia čo najviac skrátiť.S astronautmi počas dnešnej misie zo Zeme komunikoval taliansky astronaut Luca Parmitano, ktorý v roku 2013 takmer zomrel, keď počas pobytu mimo ISS jeho prilbu zvnútra zaliala voda z chladiaceho systému jeho skafandra.AP poznamenala, že Whitsonová je medzi ženami rekordérkou v počte absolvovaných výstupov do voľného vesmíru - má ich za sebou už sedem. Vo veku 56 rokov je tak súčasne najstaršou i najskúsenejšou astronautkou všetkých čias.