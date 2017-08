Dvojici spevákov Milli Vanilli sa v Červeníku páčilo

Duo Milli Vanilli, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Červeník 13. augusta (TASR) – Červeník si v sobotu večer (12.8.) zapísal do zoznamu meno ďalšieho zahraničného interpreta, ktorý sa predstavil v rovnomennej obci neďaleko Hlohovca. Zahraničným hosťom druhého dňa bola dvojčlenná formácia Milli Vanilli, dnes vystupujúca pod názvom Face meet voices Milli Vanilli Experience.Projekt nadviazal na éru mníchovskej skupiny Milli Vanilli z druhej polovice 80. rokov a dnes ju tvoria Fab Morvan, posledný z pôvodnej zostavy a spevák John David, ktorého hlas znie z pôvodných nahrávok. Keď na začiatku 90. rokov vyšlo najavo, že pôvodní členovia v skladbách nespievajú, znamenalo to pád, celosvetovú hanbu, vrátenie ceny Grammy a pod. Fab Morvan sa pokúšal vrátiť na scénu vo dvojici s Robom Pilatusom. Keď v roku 1998 zomrel náhle Pilatus, Fab sa pokúšal o sólovú dráhu, ale bezvýsledne. Tento formát s Johnom Davidom vznikol v novembri 2014. Amfiteáter reagoval hlavne na dva superhity I'm Gonna Miss You, Girl You Know It's True alebo Blame It on the Rain. A chlapci pridali aj hit Stand By Me, ktorý v roku 1961 nahral americký spevák Ben E. King.povedal pre TASR John David.doplnil Fab Morvan.dodali na záver obaja interpreti.K výbornej atmosfére neskorého popoludnia a večera prispeli aj punkové skupiny Smola a Hrušky a Zóna A. Obe kapely patria už dlhé roky k popredným na hudobnej scéne, Smola a Hrušky vznikla v roku 1997, Zóna A dokonca v roku 1984. Spišiaci Smola a Hrušky ponúkli známe piesne Matura, Svokra, Za rodinu, Gruľa, Profesor lásky, Honey Honey či Mary.Podobne Zóna A zostavila setlist zo známych songov Nebuď hlúpa, Nádherná zákerná, Možno, Beznádejný prípad, Červená armáda, Ja takýmto veciam neverím, Puf a Muf, Záverečná či Na Havaj a Janko. Spevák a líder skupiny Koňýk naviac zamestnal ochranku pódia, keď počas piesne Chleba vyliezol do výšky na konštrukciu pódia a v takto nechránenej póze ju odspieval. Pred polnocou zahrial zaplnené hľadisko Dídžej EKG a úplný záver patril známej skupine Horkýže Slíže.